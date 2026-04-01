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Simony anuncia cura de câncer de intestino após tratamento com imunoterapia

A cantora Simony, 49, anunciou nas redes sociais que está curada de um câncer de intestino (epidermoide), doença diagnosticada em agosto de 2022
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 14:00

Simony anunciou remissão total do câncer
Simony anunciou remissão total do câncer Crédito: Reprodução Instagram @simonycantora
A cantora Simony, 49, anunciou nas redes sociais que está curada de um câncer de intestino (epidermoide), doença diagnosticada em agosto de 2022. Ela compartilhou, nesta terça-feira (31), um vídeo em que o oncologista Fernando Maluf dá a notícia.
"Olá, eu sou Fernando Maluf, médico oncologista. Tenho o prazer e a honra de cuidar de tantos pacientes. Simony é uma pessoa muito especial para mim. Com autorização dela, falo sobre o resultado do PET scan. Após todo o tratamento, que inclui sessões de imunoterapia, o exame apresenta remissão completa. O que significa isso? O desaparecimento total do tumor", declarou o médico.
Simony contou que os exames comprovaram o desaparecimento do tumor e disse estar surpresa com os avanços da medicina. "Hoje as pessoas têm mais chances de vida. Os tratamentos são incríveis e novas opções estão surgindo", afirmou. "Então, você que está aí, deitado em uma cama, achando que não tem salvação, tem, sim", completou.
A cantora também lembrou que muitos diziam que o tipo de câncer com o qual foi diagnosticada não teria cura. "Tem, sim, porque tudo é novo e existem tratamentos incríveis. Eu estou aqui como exemplo. Era um tumor de 9 cm, diziam que não tinha cura, que seria um milagre. E, de certa forma, foi: juntou Deus, um médico extremamente competente e a ciência, que está cada vez mais avançada", disse.
Por fim, a também apresentadora defendeu o acesso ampliado aos tratamentos. "Acho que uma tarefa nossa, não só dos médicos, mas de todos como cidadãos, é fazer com que esses tratamentos cheguem também às pessoas do sistema público, que não têm condições. Os avanços só são completos quando alcançam todos", concluiu.

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