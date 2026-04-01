Simony anuncia cura de câncer de intestino após tratamento com imunoterapia

Simony anunciou remissão total do câncer Crédito: Reprodução Instagram @simonycantora

A cantora Simony, 49, anunciou nas redes sociais que está curada de um câncer de intestino (epidermoide), doença diagnosticada em agosto de 2022. Ela compartilhou, nesta terça-feira (31), um vídeo em que o oncologista Fernando Maluf dá a notícia.

"Olá, eu sou Fernando Maluf, médico oncologista. Tenho o prazer e a honra de cuidar de tantos pacientes. Simony é uma pessoa muito especial para mim. Com autorização dela, falo sobre o resultado do PET scan. Após todo o tratamento, que inclui sessões de imunoterapia, o exame apresenta remissão completa. O que significa isso? O desaparecimento total do tumor", declarou o médico.

Simony contou que os exames comprovaram o desaparecimento do tumor e disse estar surpresa com os avanços da medicina. "Hoje as pessoas têm mais chances de vida. Os tratamentos são incríveis e novas opções estão surgindo", afirmou. "Então, você que está aí, deitado em uma cama, achando que não tem salvação, tem, sim", completou.

A cantora também lembrou que muitos diziam que o tipo de câncer com o qual foi diagnosticada não teria cura. "Tem, sim, porque tudo é novo e existem tratamentos incríveis. Eu estou aqui como exemplo. Era um tumor de 9 cm, diziam que não tinha cura, que seria um milagre. E, de certa forma, foi: juntou Deus, um médico extremamente competente e a ciência, que está cada vez mais avançada", disse.