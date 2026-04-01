Gordão da XJ e Nicolle Caroline passam a morar juntos após reconciliação Crédito: Reprodução Instagram @gordãodaxj

Seis dias depois de reatarem o namoro, Gordão da XJ, 20, e Nicolle Caroline, 22, decidiram avançar na relação: agora estão morando juntos.

O casal, que também ficou noivo recentemente, exibiu nas redes sociais o novo apartamento e dividiu com os seguidores registros do espaço. "Sejam bem-vindos ao nosso lar. Tudo que estamos vivendo hoje, Deus já tinha preparado", escreveu Nicolle na legenda da publicação.

A influenciadora ainda compartilhou um trecho bíblico. "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês (Jeremias 29:11)". Para marcar a nova etapa, os dois organizaram um café da tarde caprichado, com uma mesa elaborada que chamou a atenção dos fãs.

Nos comentários, muitos seguidores comemoraram a novidade. "Sejam felizes, que Deus abençoe vocês sempre", afirmou um internauta. "Deus proteja vocês de toda maldade e inveja. Amo vocês", comentou outro. "Errar é humano e o recomeçar também é. Que Deus abençoe vocês sempre!", escreveu mais um.