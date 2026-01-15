Famosos

Gordão da XJ abre o jogo sobre bariátrica e cirurgias após eliminar 130 kg

Gordão já chegou a pesar 345 kg e encara a jornada como uma luta contínua contra a balança.

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:48

Gordão da XJ abre o jogo sobre cirurgias após processo de emagrecimento Crédito: Reprodução/YouTube

Gordão da XJ, 20, voltou a falar abertamente sobre seu processo de emagrecimento e os próximos passos ligados à saúde.

O influenciador, que já eliminou 130 kg, contou que a rotina atual inclui dieta rigorosa, musculação e aulas de muay thai. Gordão já chegou a pesar 345 kg e encara a jornada como uma luta contínua contra a balança.

Em participação em um vídeo ao lado de Chrys Dias e de sua esposa, Débora, XJ refletiu sobre o momento que vive e demonstrou satisfação com os resultados alcançados até agora. "Estou 100% focado. Estou na melhor fase da minha vida. Já perdi 130 kg", afirmou.

Ao ser questionado sobre quando pretende se submeter à cirurgia bariátrica, o influenciador explicou que ainda não há uma definição e que a decisão envolve fatores que vão além de sua vontade pessoal.

"Eu não sei. Não depende mais de mim. nesta quinta-feira (15) faço tratamento, existe muita gente por trás de mim, antes era na raça. É algo muito complexo, não sei se vou fazer realmente a cirurgia bariátrica, se vou fazer a redução de pele... Por mim, operaria nesta sexta-feira (16), mas meu processo está muito rápido, pra que vou operar? As pessoas operam quando não conseguem emagrecer. Não é obrigatório fazer a bariátrica", disse.

Sobre o excesso de pele, XJ contou que o tema já foi avaliado por profissionais de saúde e que os procedimentos necessários não serão simples. "Meu médico já fez os cálculos e vou ter que fazer no mínimo umas dez cirurgias".

Sidney Leonel, nome verdadeiro do influenciador, também contou que deve passar ainda neste mês ou no começo de fevereiro por uma cirurgia considerada delicada. Ele preferiu não entrar em detalhes sobre o procedimento.

