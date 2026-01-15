Cultura

10 livros para compreender o mundo atual

Confira uma seleção de títulos que ajudam a interpretar crises, transformações sociais e desafios contemporâneos

Ler é uma forma de compreender melhor o mundo atual e refletir sobre os desafios sociais

Ler obras instigantes é uma forma de compreender melhor o mundo atual e refletir sobre os desafios sociais, políticos e culturais que nos cercam. Nesta lista, reunimos obras sobre pandemias, memória histórica, tecnologia, família e reflexão filosófica. Cada indicação oferece ferramentas para analisar, refletir e agir de forma consciente diante da realidade que vivemos hoje. Uma curadoria para quem busca compreender, se conectar e evoluir com consciência em 2026. Confira!

1. Família: urgências e turbulências

Mário Sergio Cortella reflete sobre os desafios contemporâneos das famílias, com exemplos do cotidiano e uma abordagem filosófica e ética. Propõe um olhar construtivo sobre a formação de crianças e jovens em tempos de mudanças rápidas e turbulências sociais e emocionais. Nesta nova edição, publicada pela Cortez Editora, foram acrescentados dois capítulos que aprofundam a virtualização da vida, os impactos dos algoritmos e os desafios da transição entre o mundo digital e o real.

2. Super-resiliente

Publicada pela DVS Editora, essa obra parte da trajetória do escritor e conferencista venezuelano Jacques Giraud Herrera para refletir sobre resiliência em um mundo marcado por crises políticas e sociais, como a atual turbulência na Venezuela e seus efeitos internacionais. A partir de experiências de perseguição, exílio e reconstrução pessoal, o autor propõe ferramentas práticas para adaptação e superação.

3. De miasmas a vacinas – Uma história das doenças infecciosas

Em um mundo constantemente ameaçado por pandemias, o médico infectologista Eduardo Toffoli Pandini mostra como compreender o passado é essencial para enfrentar crises sanitárias. Essa obra percorre a história das doenças infecciosas, da teoria dos miasmas à microbiologia moderna, revelando como epidemias moldaram sociedades, políticas e culturas e como elas afetam nosso dia a dia no presente.

4. Cinzas de cogumelos azuis

Neste livro, Sebastian Levati constrói um romance sensível sobre amor, juventude e resistência, ambientado no período da Ditadura Militar e a redemocratização do Brasil. Acompanhando Orlando, um jovem que troca o conforto do interior pela militância clandestina em São Paulo, a obra revela como escolhas políticas atravessam destinos. Entre medo, coragem e esperança, o livro revisita um passado que ainda ecoa no presente.

5. Corpo estranho

Nessa coletânea de contos, o sociólogo e professor Marcos Vinicius de Paula investiga as fissuras sociais, morais e afetivas do Brasil ao longo de diferentes tempos e espaços. Combinando crítica social e elementos fantásticos, as narrativas expõem desigualdade, violência estrutural e ressentimentos históricos. O resultado é um mosaico inquietante de personagens à margem, em que o desconforto revela verdades profundas sobre o país.

6. Filosofia com aroma de café: reflexões de mãe e filha

Neste encontro entre gerações, ideias e afetos, Lúcia Helena Galvão e Isabella Galvão embarcam em uma jornada filosófica que nasce do cotidiano, como o cheiro do café nas primeiras horas do dia. Intercalando textos que se entrelaçam em harmonia, compartilham reflexões de momentos simples, mas cheios de significado. Publicada pela Hanoi Editora, a obra é para quem busca mais do que respostas, oferecendo companhia, escuta e inspiração.

7. Entre montanhas e predições

Ambientado no interior de Minas Gerais, o romance de Felipe de Caux revela violências que permanecem até hoje sem justiça. Entre realismo e elementos mágicos , a narrativa conta a história de Madalena, uma mulher pobre marcada por presságios, perdas e pelo desaparecimento do filho durante a Ditadura Militar. A obra expõe como o direito à memória falhou e tem falhado de forma estrutural com os mais vulneráveis.

8. IA aplicada ao Direito

O professor Alexandre Rodrigues analisa como a inteligência artificial já impacta a advocacia e o sistema judiciário brasileiro, influenciando a análise de provas, a definição de estratégias e a tomada de decisões. Com abordagem prática e ética, a obra apresenta a IA como ferramenta para ampliar o raciocínio jurídico, e não o substituir. Um guia essencial para entender como a tecnologia está transformando o Direito hoje.

9. Cristianismo leve

O pastor e teólogo Pedro Pamplona examina como práticas legalistas, muitas vezes ausentes das Escrituras, passaram a moldar a vida cristã contemporânea. O autor analisa restrições comportamentais, pressões comunitárias e critérios morais impostos como sinais de fé , propondo uma vivência espiritual baseada no Evangelho: um mundo com ética bíblica, não uma lista de fardos religiosos.

10. Por dentro da mente

A neurocientista Rachel Barr ajuda a compreender como o mundo hiperconectado influencia a forma de pensar, sentir e agir. A autora investiga as formas que o excesso de estímulos empurra o cérebro para o modo automático, e mostra como hábitos, emoções, sono, criatividade e limites moldam a experiência humana. Baseado na neurociência, o livro traduz conceitos complexos em práticas simples, promovendo uma relação mais consciente e saudável com a própria mente.

Por Carolaine Oliveira