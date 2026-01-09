Se cuida

6 alimentos que auxiliam no emagrecimento e aliviam o calor

Veja como escolhas simples podem favorecer a perda de peso e manter a hidratação durante os dias quentes

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 19:30

Certos alimentos ajudam a enfrentar o calor e contribuem para o emagrecimento Crédito: Imagem: Dejan Dundjerski | Shutterstock

Com a chegada do verão e as temperaturas cada vez mais altas, especialistas em saúde alertam para a importância de adaptar a alimentação para proteger o organismo do calor ao mesmo tempo em que se busca o controle de peso.

Estudos recentes destacam que consumir alimentos ricos em água e nutrientes, como frutas e hortaliças, não apenas melhora a hidratação, essencial para manter o metabolismo ativo nos dias quentes , como também pode contribuir para a perda de peso ao aumentar a saciedade com baixo valor calórico.

Segundo o nutrólogo Dr. Sandro Ferraz, à frente do Instituto Evollution, em São Paulo, cuidados simples com o padrão alimentar podem fazer grande diferença na saúde e no bem-estar durante o período mais quente do ano.

A seguir, o especialista lista 6 alimentos ideais para o verão, cada um com propriedades nutricionais importantes e benefícios tanto para emagrecimento quanto para enfrentamento do calor. Confira!

1. Melancia

Com mais de 90% de água em sua composição, a melancia é um dos principais aliados para manter a hidratação em altas temperaturas, além de ser muito baixa em calorias. Rica em vitaminas A e C e antioxidantes como o licopeno, ela ajuda a repor fluidos e eletrólitos perdidos pelo suor sem acrescentar carga energética excessiva.

2. Pepino

Outro alimento bastante consumido no verão, o pepino contém cerca de 95% de água, o que favorece a hidratação e também promove sensação de saciedade com pouquíssimas calorias. Sua fibra solúvel ajuda na digestão e no controle do apetite, dois fatores importantes para quem quer emagrecer com saúde.

O abacaxi ajuda na digestão, reduz o inchaço e favorece o controle do peso no verão Crédito: Imagem: Kate Korolova | Shutterstock

3. Abacaxi

Rico em água, vitamina C e bromelina, uma enzima com ação digestiva e anti-inflamatória, o abacaxi ajuda a reduzir o inchaço abdominal, melhora a digestão de proteínas e favorece a sensação de leveza, algo especialmente importante nos dias quentes. Além disso, tem baixo teor calórico e alto poder de saciedade, o que contribui para o controle do peso.

4. Hortelã

A hortelã possui efeito termogênico leve e ação refrescante natural, além de ajudar no funcionamento do sistema digestivo e na redução de gases e desconfortos abdominais. Seu aroma e seus compostos bioativos também ajudam a reduzir a vontade por doces e a melhorar a hidratação quando usada em águas aromatizadas, chás gelados ou sucos.

5. Iogurte natural

Rico em proteínas e probióticos, o iogurte natural é um alimento leve e refrescante que favorece a saúde intestinal , um componente crítico para o controle de peso e bem-estar geral. A combinação de proteína e baixo teor calórico também contribui para prolongar a sensação de saciedade.

6. Frutas vermelhas

As frutas vermelhas são baixas em calorias e ricas em fibras e antioxidantes, ajudando a controlar a vontade de comer entre as refeições e a proteger as células contra o estresse oxidativo causado pelo calor. Sua doçura natural também é uma alternativa saudável para sobremesas nos dias quentes.

Para o Dr. Sandro Ferraz, não existe alimento “milagroso” que sozinho garanta emagrecimento. O nutrólogo conclui: “pequenas mudanças na alimentação, aliadas a sono regulado, bons hábitos e atividade física, fazem grande diferença ao longo de poucas semanas”.

Por Yasmin Santos

