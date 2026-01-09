Casa de vidro

Jordana, do 'BBB 26', já fez rinoplastia e colocou silicone; entenda os tratamentos estéticos

Advogada, que disputa vaga no reality, já fez rinoplastia, silicone, lipoaspiração, botox e harmonização facial

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:59

Jordana Morais já fez inúmeros procedimentos estéticos ao longo dos anos Crédito: Reprodução @Jordanaribmorais

A advogada, modelo e influenciadora Jordana Morais, que está na casa de vidro e disputa uma vaga no BBB 26, já gastou mais de R$ 40mil reais em procedimentos estéticos, segundo o Gshow. Natural de Paraíso do Tocantins (TO), a sister já fez rinoplastia, lipoaspiração, implante de silicone, botox e harmonização facial.

Nascida em Tocantins, Jordana cresceu em Goiânia e passou a adolescência em Brasília, morando com a avó materna após a separação dos pais. A tocantinense já trabalhou como bartender, foi professora de inglês e diz não gostar do trabalho com advocacia. Conta que não teve luxos na infância, mas também não passou por dificuldades.

Entenda os procedimentos estéticos

Segundo o cirurgião plástico Paolo Rubez, a rinoplastia tem evoluído significativamente nos últimos anos, proporcionando benefícios notáveis aos pacientes em termos de melhora da autoestima, embelezamento facial e percepção anti-idade. A rinoplastia não é, simplesmente, uma cirurgia para mudança no nariz.

Dada a posição estratégica do nariz, esse é um procedimento que melhora também a harmonia facial como um todo. Uma mudança no tamanho e no formato tem relação direta com a melhoria da harmonia facial. "Aqui no Brasil percebemos que houve uma busca crescente por procedimentos faciais, principalmente a rinoplastia. Esse aumento na busca também tem relação com esse conhecimento de que o nariz é fundamental para a harmonia facial", diz o médico.

A manipulação de estruturas do nariz como cartilagem, osso e pele visa proporcionar um aspecto natural e conferir harmonia à face. Com a rinoplastia é possível alterar o tamanho ou formato do nariz, mudar a largura das narinas, realinhar o ângulo entre o nariz e o lábio superior e até mesmo resolver problemas respiratórios. Para melhorar o perfil e a harmonia facial, a associação de técnicas também pode ajudar”, diz o médico. A busca por resultados naturais também tem sido uma constante na rinoplastia, conforme explica o cirurgião plástico. “O formato perfeito do nariz é, na verdade, aquele que melhor se adequa às características de cada face e contribui para a harmonia facial, sendo assim exclusivo para cada paciente”, completa Paolo Rubez.

Lipoaspiração e implante de silicone

Um dos grandes destaques da cirurgia que remove a gordura localizada é a Lipo LAD (Lipoaspiração de Alta Definição), também conhecida como Lipo HD, que revolucionou a cirurgia plástica corporal ao permitir a marcação de músculos por meio da retirada estratégica de gordura.

Popularizada por influenciadores e celebridades nos últimos anos, a técnica ganhou fama pelos gominhos visíveis no abdômen e pela aparência atlética marcada. No entanto, a tendência agora é outra: menos exagero, mais naturalidade. “A Lipo HD evoluiu. O que antes era sinônimo de definição acentuada e músculos extremamente evidentes, hoje se adapta a um novo ideal estético, mais suave, funcional e realista”, afirma o cirurgião plástico Carlos Manfrim. “A nova abordagem prioriza a harmonia dos contornos com o biotipo do paciente, promovendo uma definição natural, aquela que valoriza a musculatura sem criar efeitos artificiais”, acrescenta a cirurgiã plástica Heloise Manfrim.

A mamoplastia de aumento também é um procedimento com muito sucesso no Brasil. “Assim como qualquer cirurgia, a mamoplastia de aumento com implante de prótese de silicone é um procedimento altamente personalizado, feito sob medida para cada caso. Antes de decidir pela técnica e pelo tamanho e formato da prótese, precisamos avaliar os desejos e expectativas da paciente, seu estilo de vida, as medidas do tórax, a estatura, a quantidade de tecido mamário já presente, a elasticidade da pele, se é a primeira cirurgia. São muitos fatores e tudo deve ser levado em consideração para alcançarmos um resultado satisfatório e natural”, pontua Carlos.

Uma das técnicas mais atuais é a Preservé. “Ideal para quem deseja um aumento discreto do volume mamário, a técnica Preservé permite a inserção de próteses de silicone em consultório com anestesia local e sedação, sem a necessidade de anestesia geral. O procedimento dura cerca de 20 minutos e não exige afastamento das atividades. Além disso, as cicatrizes são extremamente discretas, com menos de 2 centímetros”, explica o médico.

Botox

Segundo a dermatologista Flávia Brasileiro, o uso da toxina botulínica em pontos estratégicos e com doses personalizadas pode suavizar marcas de expressão sem comprometer a dinâmica facial. “Além disso, há um efeito de prevenção do envelhecimento muito interessante, pois reduzimos a demarcação que essa musculatura causa”, diz.

“Isso é especialmente relevante em áreas como a testa e os olhos, onde a paralisia excessiva pode afetar a comunicação não verbal. Hoje falamos em modulação muscular, não em paralisia. O objetivo é equilibrar os músculos hiperativos sem apagar a identidade do paciente”, explica a dermatologista.

A harmonização facial é um termo abrangente criado para explicar a melhora das proporções da face, segundo a cirurgiã plástica Beatriz Lassance. “A queixa do paciente, muitas vezes foca uma estrutura apenas, que é o que chama mais a atenção. Um exame clínico adequado visualiza a face como um todo, a estrutura óssea, a quantidade e qualidade de tecidos como gordura, músculos e ligamentos e a qualidade e aparência da pele e ainda a proporcionalidade entre os segmentos da face. É uma avaliação global da face tanto em repouso como dinamicamente durante os movimentos da musculatura".

Geralmente, a harmonização é feita com preenchimento de ácido hialurônico, mas a cirurgiã plástica reforça que o diagnóstico correto revelará quais se será necessário uso de preenchedores, bioestimuladores, outros injetáveis ou até mesmo a cirurgia plástica. “Técnicas como deep plane conferem resultados mais naturais ao manipular várias estruturas, além da pele”, finaliza Beatriz.

