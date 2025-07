Cuidados no pós-operatório

Suzana Alves: entenda como é feita a retirada de próteses de silicone

A retirada de próteses não é tão simples quanto parece e exige planejamento, técnica e cuidados específicos no pós-operatório

A atriz e empresária Suzana Alves, de 46 anos, teve alta, passou pela cirurgia para explante de suas próteses de silicone nos seios. "Depois de 26 anos e há seis anos eu já estava com muita vontade. Via minhas amigas fazendo explante e falava que eu também queria. Não queria meu corpo inflamado. Até a trombofilia estou desconfiada que acho que tive por conta do silicone. Você vai ver como tudo desinflama e muda na nossa vida", finalizou.>