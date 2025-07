Luto perinatal

Entenda por que Tati Machado teve direito à licença-maternidade

A gestação da apresentadora, que se desenvolvia até a 33ª semana, foi interrompida de forma inesperada em maio deste ano. Agora, a apresentadora se prepara para voltar ao trabalho

A apresentadora Tati Machado e o esposo, Bruno Monteiro, falaram pela primeira vez em entrevista no Fantástico, da TV Globo, sobre a perda do filho Rael, que faleceu aos oito meses de gestação. Tati contou que está "abastecida de amor", mas lembra, com frequência, que a vida de hoje não era a "que estava querendo ter".