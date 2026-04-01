Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Festa do BBB 26 deste sábado terá edição em São Paulo; veja como participar
Reality show

Festa do BBB 26 deste sábado terá edição em São Paulo; veja como participar

Os ingressos para a festa serão disponibilizados por meio de ações nas redes sociais da Tim nos próximos dias
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 14:11

BBB 26 desperdiça dia de tretas sem Sincerão e tem apenas sorteio de apartamentos
BBB 26 está em fase turbo Crédito: Reprodução Globo
A festa do BBB 26 do próximo sábado, 4, terá uma edição espelhada fora da casa, a ser realizada em São Paulo. O evento será realizado pela Tim, uma das patrocinadoras do reality, com toda a ambientação e estrutura reproduzindo a edição de dentro da casa.
A versão aberta ao público da festa do BBB 26 vai contar com playlist, decoração, ambientação e comidas e bebidas inspiradas na celebração que ocorre dentro do confinamento. Haverá ainda a presença de ex-participantes desta edição, cujos nomes ainda não foram divulgados.
O evento vai acontecer no BBB Experience, localizado no ParkShopping São Caetano, em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Para participar, é necessário garantir ingressos com antecedência.

Como retirar ingresso para a festa do BBB em SP?

Os ingressos para a festa serão disponibilizados por meio de ações nas redes sociais da Tim nos próximos dias. Para participar, será necessário ficar atento e seguir as instruções.
Por enquanto, a operadora ainda não forneceu detalhes de como serão as ações. A quantidade de ingressos é limitada.

Veja Também

Capixabas Budah e MC Rodrigo do CN são confirmados no line-up do Rock in Rio

Museu do Cais das Artes será inaugurado nesta quinta (02) com obras de Sebastião Salgado

Além do forró: Itaúnas estreia festival internacional de jazz e blues

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Reality show tv globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados