Festa do BBB 26 deste sábado terá edição em São Paulo; veja como participar

BBB 26 está em fase turbo Crédito: Reprodução Globo

A festa do BBB 26 do próximo sábado, 4, terá uma edição espelhada fora da casa, a ser realizada em São Paulo. O evento será realizado pela Tim, uma das patrocinadoras do reality, com toda a ambientação e estrutura reproduzindo a edição de dentro da casa.

A versão aberta ao público da festa do BBB 26 vai contar com playlist, decoração, ambientação e comidas e bebidas inspiradas na celebração que ocorre dentro do confinamento. Haverá ainda a presença de ex-participantes desta edição, cujos nomes ainda não foram divulgados.

O evento vai acontecer no BBB Experience, localizado no ParkShopping São Caetano, em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Para participar, é necessário garantir ingressos com antecedência.

Como retirar ingresso para a festa do BBB em SP?

Os ingressos para a festa serão disponibilizados por meio de ações nas redes sociais da Tim nos próximos dias. Para participar, será necessário ficar atento e seguir as instruções.