Prova do Anjo e formação de Paredão: o que acontece nesta sexta no BBB 26

Tadeu Schmidt na casa do BBB 26 Crédito: Globo/Fábio Rocha

O BBB 26 segue em "modo turbo" e terá dois momentos importantes nesta sexta-feira, 3. Primeiro, à tarde, os brothers disputam a Prova do Anjo. À noite, haverá formação de Paredão.

Quem ganhar a Prova do Anjo nesta sexta garante mais alguns dias na casa, já que o Anjo vai ser autoimune. A prova será realizada no período da tarde.

Formação do Paredão

À noite, durante o programa ao vivo, a líder Samira manda um brother para o Paredão e a casa vai para o confessionário votar. Os dois mais votados vão para o Paredão junto com a pessoa indicada pela líder.

Festa de sábado A festa deste sábado, dia 4, no BBB, será comandada por Iza.

Quando será a eliminação?