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Modo turbo

Prova do Anjo e formação de Paredão: o que acontece nesta sexta no BBB 26

Quem ganhar a Prova do Anjo nesta sexta garante mais alguns dias na casa
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 03 de Abril de 2026 às 10:16

Tadeu Schmidt na casa do BBB 26
Tadeu Schmidt na casa do BBB 26 Crédito: Globo/Fábio Rocha
O BBB 26 segue em "modo turbo" e terá dois momentos importantes nesta sexta-feira, 3. Primeiro, à tarde, os brothers disputam a Prova do Anjo. À noite, haverá formação de Paredão.
Quem ganhar a Prova do Anjo nesta sexta garante mais alguns dias na casa, já que o Anjo vai ser autoimune. A prova será realizada no período da tarde.
Formação do Paredão
À noite, durante o programa ao vivo, a líder Samira manda um brother para o Paredão e a casa vai para o confessionário votar. Os dois mais votados vão para o Paredão junto com a pessoa indicada pela líder.
Festa de sábado A festa deste sábado, dia 4, no BBB, será comandada por Iza.
Quando será a eliminação?
Os brothers passam o sábado tranquilos, sem nenhuma dinâmica programada, curtem a festa e encaram a eliminação no domingo (5) à noite.

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