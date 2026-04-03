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Após brigas

'Não vou botar você no paredão', afirma Samira para Juliano Floss

Líder afirma que 'não concorda' com falas do brother, mas não o indicaria para a berlinda do BBB 26
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Abril de 2026 às 10:21

'Não vou botar você no paredão', afirma Samira para Juliano Floss
'Não vou botar você no paredão', afirma Samira para Juliano Floss Crédito: Reprodução Globoplay
A sister Samira Sagr decidiu conversar com Juliano Floss na tarde desta quinta-feira (2) para tranquilizar o brother sobre o paredão que será formado na sexta-feira à noite. Os dois haviam brigado e o dançarino achou que seria o indicado da líder.
Samira chegou a afirmar que, caso pudesse, colocaria Juliano diretamente no paredão, mas, após ganhar a segunda liderança, a sister confessou para Ana Paula Renault e Milena Moreira que não faria isso com o camarote, que foi aliado dela pela maior parte do jogo.
Em conversa no quarto Sonho da Eternidade, os dois tentaram colocar toda a situação em pratos limpos e a atendente de bar justificou que votou nele no confessionário, pois ficou muito magoada com o que ele disse à ela, mas ele jamais seria sua indicação direta.
"Palavras machucam, palavras doem. Independente da forma que você falou, tem a forma que eu interpreto, como tem também a forma que você interpreta. Eu me senti mal, me senti magoada, eu me senti braba", explicou. "Lógico que ia votar em você, mas te botar direto no Paredão como Líder não ia fazer isso".
Juliano respondeu que a sister não precisa gostar dele ou querer conversar e ressaltou que, depois de refletir, entende o motivo de ela ter ficado magoada. Ele reiterou ainda que não quis atacar as conquistas da loira quando mencionou, durante a briga, o apartamento que ela ganhou. A gaúcha afirmou que tem carinho pelo brother.
Mais tarde, ela revelou para o dançarino a informação verdadeira que ganhou na dinâmica ganha-ganha. Ela havia espalhado uma mentira para a casa que o anjo da semana iria direto para o paredão, mas, na realidade, o vencedor da prova ficará imune. Ela pediu para o brother guardar segredo.

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