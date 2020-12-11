Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tiros nas costas

PM que matou universitário no dia de Natal em Vila Velha vai a júri popular

Na próxima quinta-feira (17), Igor Moreira da Silva será julgado pela morte do estudante Jean Pierre Otero Lazzarini, na época com 27 anos, no bairro Araças, em Vila Velha, no Natal de 2017. O policial militar está preso no quartel de Maruípe
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

11 dez 2020 às 13:58

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 13:58

Jean Pierre morreu com três tiros nas costas ma manhã do Natal de 2017
Jean Pierre morreu com três tiros nas costas ma manhã do Natal de 2017 Crédito: Acervo pessoal
A Justiça marcou para a próxima quinta-feira (17) o julgamento do policial Igor Moreira da Silva, acusado de matar com três tiros nas costas o estudante Jean Pierre Otero Lazzarini, na época com 27 anos, no Natal de 2017. O militar, que está preso no quartel da corporação em Maruípe, em Vitória, irá a júri popular.

Veja Também

Suspeito de tentativa de assassinato é preso em flagrante em Viana

Suspeito de assaltar universitária na Praia da Costa é preso com tornozeleira eletrônica

Suspeito de comandar tráfico no Romão é preso em operação da polícia em Vitória

Igor foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil, e uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima e fraude processual. As investigações do caso foram concluídas em julho do ano passado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha e enviadas à Justiça, que aceitou a denúncia proposta pelo Ministério Público Estadual.
Na data do crime, o policial se apresentou à delegacia e disse ter feito os disparos contra Jean, pois o estudante estaria portando arma e feito menção de sacar o objeto da cintura. O PM entregou uma pistola calibre 380 com numeração adulterada e que teria sido apreendida com Jean. Esta versão, entretanto, foi questionada pela família da vítima, que contesta a posse da arma em poder do universitário
Jean Pierre Otero Lazzarini, assassinado em Vila Velha em dezembro de 2017
Jean Pierre morreu com três tiros nas costas ma manhã do Natal de 2017 Crédito: Carlos Alberto Silva 
Há praticamente três anos convivendo com a dolorosa ausência diária do filho, a empresária Simone Otero Lazzarini, mãe de Jean Pierre, mostrou-se mais aliviada e disse aguardar ansiosamente por uma definição.
"Tenho certeza que a Justiça será feita e ele será condenado. Só de saber que será julgado já me conforta um pouco mais, pois com a condenação ficarei tranquila porque ele não poderá mais tirar a vida de mais ninguém. Meu filho nunca mais irá voltar, mas agora vai descansar em paz", disse.

DESEJO DO FILHO

A proximidade com a data da perda do filho faz com que Simone se recorde ainda mais de Jean. Esperançosa em uma condenação do policial militar, ela espera conseguir realizar a vontade de Jean Pierre, que era ser cremado.
Simone Otero Lazarini, 51 anos, mãe de Jean Pierre Oero Lazarini, assassinado no Natal de 2017
Simone Otero Lazarini é mãe de Jean Pierre Otero Lazarini, assassinado no Natal de 2017 Crédito: Vitor Jubini
"Assim que sair a sentença, nosso advogado já entrará com um pedido de exumação do corpo para que possamos cremar os restos mortais, como era a própria vontade do meu filho. O avô dele foi cremado e ela também já havia dito isso. Então se era a vontade dele, agora poderemos realizar. Na época que tiraram a vida do meu filho, isso não foi possível porque foi uma execução, então poderia ter a necessidade de uma nova perícia e a Justiça não autorizou a cremação. Preciso que isso acabe de uma vez. Às vezes tenho a impressão de que não vou aguentar, mas sigo forte pelo meu filho", contou.
A saudade pelo filho é tanta que ela e a família se mudaram para uma casa praticamente em frente ao cemitério em Ponta da Fruta, em Vila Velha, para que ficassem mais próximos do jovem, que sonhava se tornar médico como o pai. Além de Jean, Simone é mãe de outros dois filhos. Quase que diariamente, ela vai ao túmulo para conversar com o filho e buscar um pouco de alívio para a alma, como dito pela própria.

EXPECTATIVA

A definição da data do julgamento para a próxima quinta-feira também foi recebida positivamente para a defesa de Igor. O advogado do policial militar, Marcos Farizel, contou que acredita em uma absolvição do júri diante das provas e contradições que ele afirma que serão apresentadas.
"Já era nossa expectativa e queríamos uma definição da data, pois o Igor está preso há quase um ano e meio. Temos contundência na argumentação e contradições nos depoimentos que irão auxiliar na decisão do júri. O Igor está ansioso e esperançoso em obter uma sentença favorável. Sempre foi um policial de boa conduta e comportamento. O ocorrido naquele dia foi uma condição de momento, do calor que uma situação policial envolve", destacou.
O advogado salientou ainda que o acusado já foi intimado e a família dele também demonstra confiança na absolvição. Devido à pandemia, os familiares da vítima e do militar não poderão acompanhar presencialmente o julgamento. Apenas os advogados, o réu e as pessoas que formam o júri estarão presentes.

POLÍCIA MILITAR

A reportagem de A Gazeta também entrou em contato com a Polícia Militar sobre o caso e questionou o andamento do processo interno que corre na Corregedoria. 
A Polícia Militar informou, por nota, que "a condenação judicial não gera a exclusão automática do militar da corporação, visto que na justiça criminal será julgado a culpabilidade ou não do militar. A permanência deste na corporação será decidida via procedimento demissionário que ocorre na esfera do Direito Administrativo, que já se encontra em andamento na Corregedoria-Geral. Em caso de absolvição na justiça, o militar ainda continuará afastado das funções até a definição do mencionado processo demissionário. O militar está detido no Presídio Militar".

Atualização

11/12/2020 - 4:54
A Polícia Militar respondeu após a publicação desta matéria. A nota foi inserida no texto.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Jovem morre baleado por PMs durante ocorrência em Cachoeiro

PM acusado de matar universitário quer enfrentar Júri Popular

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1
Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados