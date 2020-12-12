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Bairro Conquista

Suspeito é preso após PM encontrar submetralhadoras em casa em Vitória

Setor de inteligência da Polícia Militar levantou informações de que, no local, eram escondidas armas, drogas e munições; contra o detido, havia um mandado de prisão em aberto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 09:23

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 09:23

A Polícia Militar apreendeu duas submetralhadoras e munições no bairro Conquista, em Vitória
A Polícia Militar apreendeu duas submetralhadoras e munições no bairro Conquista, em Vitória Crédito: Divulgação/PMES
Um jovem de 20 anos foi preso pela Polícia Militar durante operação no bairro Conquista, em Vitória, na tarde da última sexta-feira (11). O suspeito estava em uma casa, onde a polícia também encontrou duas submetralhadoras e munições de vários calibres. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto.
O capitão Guidoni, da Polícia Militar, afirmou que o setor de inteligência da corporação levantou informações de que integrantes do tráfico de drogas da região utilizavam uma casa no bairro, que estava aparentemente abandonada, para esconder armas, munições e drogas.

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"Prosseguimos até o local e, perto da casa, encontramos esse indivíduo que foi preso hoje. Ele correu para a residência e se escondeu, mas por uma brecha na janela, vimos uma arma de fogo e munições. Entramos na casa e, ao procurar em um cômodo, debaixo de um colchão, achamos duas submetralhadoras, munições de diversos calibres, uma capa de colete com identificação da Secretaria de Justiça (Sejus) e bases de rádio portátil", disse o capitão.
Segundo Guidoni, por conta do material apreendido, os agentes deram voz de prisão ao rapaz. Após checarem no sistema, constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O detido foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.

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