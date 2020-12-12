Suspeito é preso após PM encontrar submetralhadoras em casa em Vitória

Um jovem de 20 anos foi preso pela Polícia Militar durante operação no bairro Conquista, em Vitória, na tarde da última sexta-feira (11). O suspeito estava em uma casa, onde a polícia também encontrou duas submetralhadoras e munições de vários calibres. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto.
O capitão Guidoni, da Polícia Militar, afirmou que o setor de inteligência da corporação levantou informações de que integrantes do tráfico de drogas da região utilizavam uma casa no bairro, que estava aparentemente abandonada, para esconder armas, munições e drogas.
"Prosseguimos até o local e, perto da casa, encontramos esse indivíduo que foi preso hoje. Ele correu para a residência e se escondeu, mas por uma brecha na janela, vimos uma arma de fogo e munições. Entramos na casa e, ao procurar em um cômodo, debaixo de um colchão, achamos duas submetralhadoras, munições de diversos calibres, uma capa de colete com identificação da Secretaria de Justiça (Sejus) e bases de rádio portátil", disse o capitão.
Segundo Guidoni, por conta do material apreendido, os agentes deram voz de prisão ao rapaz. Após checarem no sistema, constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O detido foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.