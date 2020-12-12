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Carro bate em poste e dois ficam feridos em Aracruz

Acidente aconteceu por volta das 4h da madrugada deste sábado (12); vítimas foram socorridas e encaminhadas a hospitais. O motorista ficou em estado grave
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 12:43

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 12:43

Carro bate em poste e dois ficam feridos em Aracruz
Carro bate em poste e dois ficam feridos em Aracruz Crédito: Internauta A GAZETA
Carro bate em poste e dois ficam feridos em Aracruz
Duas pessoas ficaram feridas após em um acidente de carro em Aracruz na madrugada deste sábado.  O veículo bateu contra um poste no bairro Vila Rica. A colisão aconteceu por volta das 4h da manhã e as vítimas - o motorista e carona do veículo  foram socorridas.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista foi encontrado inconsciente e encaminhado ao Hospital São Camilo, onde continua internado em estado grave. Já o carona estava com escoriações leves e foi levado à UPA de Vila Rica.
Ainda segundo a PM, o motorista ficou preso às ferragens do carro e quebrou alguns dentes com o impacto da colisão.
Carro bate em poste e dois ficam feridos em Aracruz
Carro bate em poste e dois ficam feridos em Aracruz Crédito: Internauta A GAZETA

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Procurada, a EDP informa que uma equipe está a caminho do local para realizar a substituição do poste de energia. Enquanto o serviço não for concluído, as redondezas do acidente podem sofrer com falta de luz.

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