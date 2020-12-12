Carro bate em poste e dois ficam feridos em Aracruz Crédito: Internauta A GAZETA

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Duas pessoas ficaram feridas após em um acidente de carro em Aracruz na madrugada deste sábado. O veículo bateu contra um poste no bairro Vila Rica. A colisão aconteceu por volta das 4h da manhã e as vítimas - o motorista e carona do veículo  foram socorridas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista foi encontrado inconsciente e encaminhado ao Hospital São Camilo, onde continua internado em estado grave. Já o carona estava com escoriações leves e foi levado à UPA de Vila Rica.

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Ainda segundo a PM, o motorista ficou preso às ferragens do carro e quebrou alguns dentes com o impacto da colisão.

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