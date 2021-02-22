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Norte do ES

Vendedor detido por ameaçar passageiros de ônibus agora age em Linhares

O vendedor ambulante, que foi detido em julho de 2020 na Grande Vitória por xingar os passageiros do Sistema Transcol, agora foi flagrado agindo da mesma maneira em Linhares, no Norte do Espírito Santo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 fev 2021 às 15:27

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 15:27

Vendedor ameaça passageiros em ônibus
Vendedor ameaça passageiros em ônibus Crédito: Reprodução
Um vendedor ambulante, que já foi detido em julho de 2020 na Grande Vitória por xingar os passageiros de ônibus que não queriam comprar os produtos que ele vendia, foi flagrado atuando da mesma maneira em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Vídeos enviados à TV Gazeta Norte, mostram que o homem é agressivo e ofende quem se recusa a efetuar a compra.
A ação do homem em Linhares foi gravada por uma passageira. No vídeo, o vendedor pede dinheiro e quando a passageira recusa, ele age de modo agressivo, chamando-a de patricinha.  Confira abaixo:
A Viação Joana D'arc, que faz a gestão do transporte coletivo em Linhares, confirmou que já recebeu várias denúncias sobre a postura do vendedor, relatando o perfil agressivo dele, e afirmou que já separou imagens do homem trabalhando dentro dos ônibus do município.
"A orientação da empresa para motoristas e cobradores é que acionem a Polícia Militar, mas em alguns casos nossos colaboradores também ficam com medo, então a empresa já reuniu as imagens das câmeras de videomonitoramento e encaminhou para as autoridades de Linhares", afirma Marcele Falqueto, assessora de comunicação da Joana D'arc. 

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VENDEDOR JÁ FOI DETIDO NA GRANDE VITÓRIA PELA MESMA PRÁTICA 

Em julho de 2020, o vendedor ambulante foi detido no Terminal de Carapina, na Serra, pela equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Transporte de Passageiros. O homem havia sido conduzido até a unidade para prestar esclarecimentos e depois acabou sendo liberado. Na época, a Polícia Civil afirmou que ele já possuía uma condenação por crime de ameaça.
Segundo Laurindo Charles, chefe de fiscalização e postura de  Linhares, o homem já foi identificado pelas autoridades do município: "É o mesmo vendedor, um comerciante ambulante que veio de outra cidade para o município de Linhares. Nós indagamos o mesmo sobre o fato de ele estar dentro do transporte público de forma irregular, ou seja vendendo os produtos, uma vez que há um código de posturas onde é necessária autorização para a venda", afirma.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por nota, a Polícia Civil afirma que já tomou conhecimento dos fatos e na sexta-feira (19), com apoio da Guarda Municipal, o suspeito foi identificado e qualificado. O procedimento apuratório foi encaminhado para Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Linhares (Deic), para que inicie as investigações sobre as atividades do suspeito.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte.

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