Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Volta às aulas no ES: atitude de todos será essencial em mais um ano excepcional
Opinião da Gazeta

Volta às aulas no ES: atitude de todos será essencial em mais um ano excepcional

Desafio não é só democratizar a tecnologia necessária para o acesso às aulas, mas garantir a aprendizagem com inovações também na forma de ensinar

Públicado em 

04 fev 2021 às 02:00

Colunista

Escolas
Volta às aulas nas escolas de nível fundamental Crédito: Fernando Madeira
Com o retorno às aulas, em formato híbrido, nas escolas da rede estadual nesta quinta-feira (04), os problemas acumulados em 2020 na educação não podem se represar, sob o risco de um prejuízo ainda mais acentuado ao desempenho escolar. Se a pandemia foi um evento inesperado no último ano letivo, em 2021 exige-se contingência, planejamento e comprometimento pela qualidade da educação, mesmo diante dos reveses que já estão postos.
Não somente em relação às exigências de segurança sanitária nas aulas presenciais, com a manutenção de rotinas de distanciamento social e higiene, mas sobretudo no aprimoramento do ensino remoto para um público sem acesso a computadores e internet. A educação precisa chegar a alunos de baixa renda de uma forma que não prejudique o desempenho pessoal. Não é tarefa simples, mas é possível de ser implementada com organização gerencial e vontade política.
governo estadual já anunciou a distribuição de 75 mil notebooks a alunos e docentes. Professores, diretores e pedagogos efetivos da rede pública estadual vão receber uma ajuda de custo no valor de R$ 5 mil para a compra de equipamento de informática e há a previsão da criação do “auxílio internet” no valor de R$ 50 mensais. São medidas que ainda dependem da aprovação da Assembleia e tem caráter emergencial para garantir o bom andamento das aulas neste ano que também será desafiador para o ensino. Contudo, a previsão é de que os computadores chegarão até os alunos em até quatro meses, o que causa certa apreensão. 

Veja Também

Volta às aulas: as lições da pandemia do coronavírus

Volta às aulas presenciais é a melhor opção neste momento da pandemia?

Volta às aulas: veja como será o retorno dos alunos em cada cidade do ES

Sem previsão de vacinas para o setor educacional, é seguro afirmar que o retorno à normalidade permanece uma incógnita. E não somente isso: a perspectiva de novas ondas de contágio da Covid-19 impõe aos gestores da educação o planejamento de possíveis recuos no cronograma das aulas presenciais.
Especialistas em educação defendem que, diante dos ciclos da pandemia,  imprevisíveis, é preciso direcionar as atenções da educação para o aprimoramento de uma didática não presencial que assegure a qualidade do ensino por tempo indeterminado. Políticas públicas na área dependem dessa virada de chave, imposta pelas circunstâncias da crise sanitária. E não há tempo a perder.
O desafio não é só democratizar a tecnologia necessária para o acesso às aulas, mas garantir a aprendizagem com inovações também na forma de ensinar. Professores não podem permanecer apegados aos tradicionalismos expositivos, é uma mudança na cultura educacional que precisa ser incentivada de forma estrutural, com ganhos que poderão ser incorporados mesmo após o fim da pandemia. 
Estabelecer uma conexão entre o aluno e a escola nas atuais condições, com a socialização comprometida nesta etapa tão importante da vida, exige caminhos nunca antes percorridos. É ainda mais desafiante no ensino médio, etapa educacional com forte apelo à evasão escolar. Mais do que se adaptar, é importante inovar. O comprometimento do governo estadual para reduzir os danos provocados pela pandemia são importantes para este ano letivo que se inicia. 
São tempos excepcionais, que exigem atitude e coragem de todos: pais, alunos, professores e todos os que atuam no ambiente escolar. Se o ano de 2020 foi quase nulo para a educação pública, 2021 vai exigir atitude para que os resultados sejam diferentes. As escolas particulares se organizaram e já retomaram as atividades, assim como as estaduais dão esse passo agora. Aguarda-se o retorno do ensino público municipal, para que o abismo educacional não se aprofunde.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Bolsonaro perde suposto álibi e agora precisa fazer reformas andarem

Lei precisa se impor com letras garrafais para vencer facções do tráfico

Redução de mortes em 2020 não interrompe o ciclo da violência contra a mulher

Criminalidade não pode transformar Itaúnas em uma terra sem lei

Sinal vermelho para a Linha Verde não encerra problema da mobilidade em Vitória

Tópicos Relacionados

Educação espírito santo Sedu Ensino a Distância Governo do ES Ensino Médio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados