Lei precisa se impor com letras garrafais para vencer facções do tráfico

Munição de armas: número de homicídios em janeiro chegou a 110 Crédito: Pixabay

O ano já começou desafiando a segurança pública e acendendo um sinal de alerta. O enfrentamento da criminalidade dependerá de estratégias eficientes das autoridades estaduais e municipais, diante de um cenário de movimentações das organizações criminosas na Grande Vitória.

Contudo, os gestores da segurança pública não estão no escuro, já existe uma radiografia que aponta a relação dessa piora com a influência cada vez maior do Primeiro Comando de Vitória (PCV), que domina a região de Bairro da Penha, sobre gangues do tráfico no município vizinho, como foi mostrado em reportagem deste jornal no domingo (31) . Vitória, nesse contexto, também teve um janeiro mais violento do que o de 2020, subindo de duas para seis mortes. Vila Velha e Serra, por outro lado, tiveram quedas consideráveis.

O que está havendo na Grande Vitória é a expansão dos negócios do tráfico, o que permite inclusive analogias empresariais. A facção criminosa com base em Vitória amplia seus domínios sobre áreas de comércio de entorpecentes em Cariacica para aumentar suas receitas. Quando o tráfico do local é dominado com a ajuda do PCV, os traficantes de Cariacica se comprometem a vender a droga fornecida pela facção e repassar lucros, como uma franquia do crime. A diferença crucial em relação aos negócios lícitos é que essa expansão de mercado está sempre associada ao assassinato de lideranças e soldados do tráfico. É a morte que demarca território.

Dois episódios sangrentos em Vitória entre os meses de setembro e outubro do ano passado reforçam a crueldade dessa dinâmica do tráfico de drogas. Em uma segunda-feira no fim de setembro, quatro jovens foram mortos em uma emboscada , ao fim da tarde, em uma ilha na Baía de Vitória, diante do bairro Santo Antônio, na Capital. No domingo seguinte, um carro foi metralhado em plena luz do dia, no Centro de Vitória, com a execução de dois dos ocupantes.

A Polícia Civil informa que no Morro do Quiabo, em Cariacica, atua uma facção rival do PCV, sob a liderança de Vinícius Domingos Lopes, o Cara de Vaca. O criminoso já possui mandando de prisão em aberto por homicídio, inclusive por participação da chacina da ilha de Santo Antônio. Desenrolar esses novelos e entender essa dinâmica é crucial para a imposição da lei e a libertação dessas áreas do júbilo do tráfico de drogas. A esta altura, com o número de mortes em crescimento, as forças policiais têm de agir com energia e eficiência.

Vale reforçar que em Cariacica há a atuação dos programas Estado Presente, do governo do Espírito Santo, e do Em Frente, Brasil, do governo federal. No Brasil, foi uma das cinco cidades a receber 80 militares da Força Nacional e um repasse de R$ 200 milhões, em agosto de 2019.

É oportuno que se conheçam as falhas, o que deu errado. Porque o enfrentamento da criminalidade só dá resultados perenes com ações no atacado. O varejo é necessário, mas acaba sendo pontual, sem efeitos macrossociais.