Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Violência sem fim: rua da Serra teve seis assassinatos em 2020

Via fica no bairro Feu Rosa, o que teve mais homicídios no ano passado no ES

Públicado em 

21 jan 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rua Pau-Brasil, a maior de Feu Rosa, na Serra
Rua Pau-Brasil, a maior de Feu Rosa, na Serra Crédito: Google Maps
Pau-Brasil já foi sinônimo de riqueza, o primeiro produto de exportação do país. Entretanto, 520 anos após o “descobrimento” pelos portugueses, o nome agora remete à violência: na Serra, a Rua Pau-Brasil, a principal de Feu Rosa, foi palco de seis assassinatos no ano passado, sendo que dois duplos homicídios foram registrados na via.
Para se ter uma dimensão da violência: essa rua tem mais homicídios do que 39 dos 78 municípios do Espírito Santo. 
Aliás, o bairro serrano traz outra triste marca: foi o bairro do Espírito Santo com mais assassinatos em 2020, segundo informações do Observatório da Segurança Pública. Aconteceram 16 homicídios - isso significa uma média superior a um por mês.
Em segundo lugar ficou Nova Rosa da Penha, em Cariacica, com 14 ocorrências, e em terceiro, Santo Antônio, em Vitória, com nove homicídios – o bairro da Capital foi cenário da chacina que vitimou quatro pessoas.

Veja Também

Ano fecha com aumento de 11,55% no índice de homicídios no ES

Disparada de homicídios em 2020 precisa de um diagnóstico completo

Quando analisados os crimes nas vias, a BR-101 foi o local com mais mortes violentas, somando ao todo 12 casos. Jaguaré, Linhares e São Mateus tiveram, respectivamente, dois casos, enquanto Iconha, Mimoso do Sul, Serra, Viana e Vila Velha acumularam, cada um dessas cidades, um homicídio.
Outro destaque negativo foi a violência na zona rural, com 23 homicídios em todo o Estado. Jaguaré, no Norte do Estado, liderou com três assassinatos.

Veja Também

Carteiros são assaltados em Feu Rosa e suspendem entregas na Serra

Mulheres vão receber ajuda contra violência nos terminais de ônibus da Serra

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

feu rosa Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados