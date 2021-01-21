Violência sem fim: rua da Serra teve seis assassinatos em 2020

Pau-Brasil já foi sinônimo de riqueza, o primeiro produto de exportação do país. Entretanto, 520 anos após o “descobrimento” pelos portugueses, o nome agora remete à violência: na Serra
, a Rua Pau-Brasil, a principal de Feu Rosa, foi palco de seis assassinatos no ano passado, sendo que dois duplos homicídios foram registrados na via.
Para se ter uma dimensão da violência: essa rua tem mais homicídios do que 39 dos 78 municípios do Espírito Santo.
Aliás, o bairro serrano traz outra triste marca: foi o bairro do Espírito Santo com mais assassinatos em 2020, segundo informações do Observatório da Segurança Pública. Aconteceram 16 homicídios - isso significa uma média superior a um por mês.
Em segundo lugar ficou Nova Rosa da Penha, em Cariacica
, com 14 ocorrências, e em terceiro, Santo Antônio, em Vitória, com nove homicídios – o bairro da Capital foi cenário da chacina que vitimou quatro pessoas.
Quando analisados os crimes nas vias, a BR-101
foi o local com mais mortes violentas, somando ao todo 12 casos. Jaguaré, Linhares e São Mateus tiveram, respectivamente, dois casos, enquanto Iconha, Mimoso do Sul, Serra, Viana e Vila Velha acumularam, cada um dessas cidades, um homicídio.
Outro destaque negativo foi a violência na zona rural, com 23 homicídios em todo o Estado. Jaguaré, no Norte do Estado, liderou com três assassinatos.