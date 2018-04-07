Carteiros são assaltados em Feu Rosa e suspendem entregas na Serra

Em 2016, grupo de carteiros também reclamou de insegurança na região Crédito: TV Gazeta/Arquivo

As entregas de cartas e encomendas na Serra vão ser suspensas pelos carteiros. O ato é em protesto ao assalto de dois veículos dos Correios, que realizavam um mutirão nesta manhã de sábado (7), no bairro Feu Rosa. O objetivo do grupo era colocar em dia as entregas na região, que oscilam desde dezembro de 2016. Os bandidos, segundo os carteiros, estavam armados e ameaçaram as vítimas.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresa de Correios, Prestação de Serviços Postais, Telégrafos, Encomendas e Similares do Estado (Sintect-ES), Fischer Moreira, as entregas na Serra são constantemente paralisadas por conta da insegurança para os carteiros trabalharem.

Desde 2016 tem sido assim, a gente suspende, espera o clima esfriar no bairro, volta e somos assaltados de novo. Não dá para continuar assim, não queremos que isso chegue a uma tragédia. Para o sábado, os trabalhadores tinham combinado com a Polícia Militar que eles acompanhariam os carros de entrega. Isso não aconteceu e fomos atacados novamente. Levaram tudo, até objetos pessoais dos trabalhadores, relata Fisher.

Foram levados duas Doblôs com encomendas, mas não se sabe quais produtos foram roubados. O sindicalista diz que toda a região atendida pelo Centro de Distribuição de Carapina será paralisado, o que afeta todo o município.

Foi convocado para este domingo uma reunião de emergência para decidir se a suspensão do serviço será mantida ou não.

As pessoas acham que o serviço dos Correios precarizou por culpa nossa, porque estamos de greve e não queremos trabalhar. Não é assim. Trabalho há 21 anos nos Correios e nunca me senti tão inseguro para trabalhar. Estamos correndo risco, desabafa um carteiro que preferiu não se identificar.

POLÍCIA MILITAR

Em nota, o comando da 14° Companhia Independente, juntamente com o comando do 6° Batalhão da Polícia Militar, informam que na última quinta-feira (05) estiveram reunidos com o gerente dos Correios do Município da Serra e responsáveis pela segurança das agências, a fim de ouvir as demandas e traçar medidas de segurança mais adequadas às necessidades dessas comunidades.

No entanto, a PM lembra que é responsável pelo policiamento ostensivo de forma geral e não realiza escolta de nenhuma empresa em particular. A Polícia Militar ainda ressalta que ações de policiamento ostensivo como abordagens e cercos táticos ocorrem constantemente em toda a área de abrangência da 14° Cia Independente e do 6°BPM e que, essas ações, tem apresentado um resultado positivo, culminando em apreensão de drogas e detidos por roubos, inclusive à agências dos Correios, e tráfico.