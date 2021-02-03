Bolsonaro perde suposto álibi e agora precisa fazer reformas andarem

"Temos que vacinar, vacinar, vacinar o nosso povo. Temos que buscar o equilíbrio das nossas contas públicas", ressaltou Lira, estabelecendo assim o enfrentamento da pandemia e o ajuste fiscal como as prioridades do mandato que se inicia. As palavras, vale reforçar, não são nada sem os atos.

O próprio Planalto foi protagonista dessa eleição conturbada. A motivação evidente foi afastar o fantasma do impeachment que assombra Jair Bolsonaro. A liberação de emendas a deputados e a articulação com o Centrão transformaram a escolhas na Câmara e no Senado em questão de vida ou morte para o governo. Mas o que deveria estar em questão é a sobrevivência do próprio país, que não somente atravessa uma pandemia com gerenciamento parco da crise, como acumula os problemas estruturais, econômicos e políticos, anteriores à própria gestão Bolsonaro.