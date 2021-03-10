Ladrões arrombam pizzaria em Vila Velha e levam TV e caixa com dinheiro

Pizzaria foi arrombada no bairro Ataíde, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Uma pizzaria foi arrombada na madrugada desta quarta-feira (10) no bairro Ataíde, em Vila Velha . Dois suspeitos invadiram o local e roubaram a televisão e o caixa do estabelecimento. O crime foi percebido somente cerca de duas horas depois.

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, funcionários da pizzaria contaram que o dono do estabelecimento viajou e deixou a loja aos cuidados deles. Por volta das 6 horas desta quarta-feira uma vizinha, que saía para trabalhar, viu que a porta de vidro da pizzaria estava aberta. Ela avisou aos funcionários, que foram até o local e chamaram a polícia.

CÂMERA FLAGROU A AÇÃO DOS BANDIDOS

A ação dos criminosos foi gravada por câmeras de segurança da pizzaria. As imagens mostram quando dois homens chegam ao local, por volta das 4 horas, forçam a porta de vidro, conseguem arrombar a fechadura e entram no local. Eles fogem do local com um televisão e o caixa do estabelecimento.

Funcionários contaram que a dupla tentou abrir o caixa, mas não conseguiu. Assim, eles carregaram o equipamento inteiro, que continha cerca de R$ 200.

Bandidos levaram TV e caixa de pizzaria arrombada em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Foram abertas três portas da pizzaria, arrombadas, forçadas com ferramenta. Eles levaram televisor e o caixa, que não conseguiram abrir. Pelo que a gente viu nas câmeras, eles fugiram a pé. Uma situação complicada, porque é frequente roubo naquela região", contou um funcionário do estabelecimento.

Na manhã desta quarta-feira, funcionários da pizzaria registraram um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha. Nenhum suspeito foi encontrado.