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Bairro Ataíde

Ladrões arrombam pizzaria em Vila Velha e levam TV e caixa com dinheiro

Funcionários do estabelecimento contaram que a dupla tentou abrir o caixa, mas não conseguiu. Assim, eles carregaram o equipamento inteiro, que continha cerca de R$ 200

Publicado em 10 de Março de 2021 às 08:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2021 às 08:51
Pizzaria foi arrombada no bairro Ataíde, em Vila Velha
Pizzaria foi arrombada no bairro Ataíde, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Uma pizzaria foi arrombada na madrugada desta quarta-feira (10) no bairro Ataíde, em Vila Velha. Dois suspeitos invadiram o local e roubaram a televisão e o caixa do estabelecimento. O crime foi percebido somente cerca de duas horas depois. 
Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, funcionários da pizzaria contaram que o dono do estabelecimento viajou e deixou a loja aos cuidados deles. Por volta das 6 horas desta quarta-feira uma vizinha, que saía para trabalhar, viu que a porta de vidro da pizzaria estava aberta. Ela avisou aos funcionários, que foram até o local e chamaram a polícia.

CÂMERA FLAGROU A AÇÃO DOS BANDIDOS

A ação dos criminosos foi gravada por câmeras de segurança da pizzaria. As imagens mostram quando dois homens chegam ao local, por volta das 4 horas, forçam a porta de vidro, conseguem arrombar a fechadura e entram no local. Eles fogem do local com um televisão e o caixa do estabelecimento.
Funcionários contaram que a dupla tentou abrir o caixa, mas não conseguiu. Assim, eles carregaram o equipamento inteiro, que continha cerca de R$ 200. 
Bandidos levaram TV e caixa de pizzaria arrombada em Vila Velha
Bandidos levaram TV e caixa de pizzaria arrombada em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"Foram abertas três portas da pizzaria, arrombadas, forçadas com ferramenta. Eles levaram televisor e o caixa, que não conseguiram abrir. Pelo que a gente viu nas câmeras, eles fugiram a pé. Uma situação complicada, porque é frequente roubo naquela região", contou um funcionário do estabelecimento.
Na manhã desta quarta-feira, funcionários da pizzaria registraram um boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Vila Velha. Nenhum suspeito foi encontrado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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