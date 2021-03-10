Fim da novela: PM libera oficial para comandar Segurança em Vila Velha

Finalmente, depois de mais de dois meses, acabou a novela: a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) liberou o tenente-coronel Geovânio Ribeiro
para assumir a Secretaria de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha. Sem perder tempo, o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) deu posse ao oficial nesta quarta-feira (10) mesmo.
Com curso de especialização em Segurança Pública pela Estácio de Sá e pós-graduação em Gestão Pública pela FDV, Geovânio Ribeiro, de 48 anos, já foi subsecretário da Guarda Municipal de Vila Velha.
Na Polícia Militar, comandou o CPO Serrano, a 8ª Cia Independente de Santa Teresa, o 1º BPM (Vitória) e o 12º BPM (Linhares).
Landa Carretero
, que estava interinamente à frente da pasta da Defesa Social e Trânsito, continuará como subsecretária da Guarda Municipal, que é o posto de comandante da corporação.