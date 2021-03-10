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Leonel Ximenes

Fim da novela: PM libera oficial para comandar Segurança em Vila Velha

Tenente-coronel Geovânio Ribeiro assume  o cargo mais de dois meses após o início da gestão do prefeito Arnaldinho Borgo

Publicado em 10 de Março de 2021 às 12:56

Públicado em 

10 mar 2021 às 12:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Geovânio Ribeiro assumiu hoje (10) mesmo suas funções na Prefeitura de Vila Velha
Geovânio Ribeiro assumiu hoje (10) mesmo suas funções na Prefeitura de Vila Velha Crédito: Divulgação/PMVV
Finalmente, depois de mais de dois meses, acabou a novela: a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) liberou o tenente-coronel Geovânio Ribeiro para assumir a Secretaria de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha. Sem perder tempo, o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) deu posse ao oficial nesta quarta-feira (10) mesmo.
Há seis dias, a coluna lembrou que o prefeito estava havia mais de dois meses sem o seu secretário de Segurança, anunciado por Arnaldinho nos primeiros dias da sua gestão, em janeiro.
Com curso de especialização em Segurança Pública pela Estácio de Sá e pós-graduação em Gestão Pública pela FDV, Geovânio Ribeiro, de 48 anos, já foi subsecretário da Guarda Municipal de Vila Velha.
Na Polícia Militar, comandou o CPO Serrano, a 8ª Cia Independente de Santa Teresa, o 1º BPM (Vitória) e o 12º BPM (Linhares).
Landa Carretero, que estava interinamente à frente da pasta da Defesa Social e Trânsito, continuará como subsecretária da Guarda Municipal, que é o posto de comandante da corporação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Prefeitura de Vila Velha Segurança Pública Sesp Arnaldinho Borgo Polícia Militar
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