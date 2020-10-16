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Pesquisa Ibope

Segurança pública é a área com mais problemas em Vila Velha, apontam eleitores

Em pesquisa realizada pelo Ibope nas eleições 2020, 58% dos entrevistados apontaram a segurança pública como a área mais problemática. Em segundo lugar vem a saúde, mencionada por 53%

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 19:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 19:24
Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Segurança
Apesar de a maior parte das ações de segurança serem responsabilidade do governo estadual, os eleitores de Vila Velha também esperam soluções de quem vai comandar a prefeitura. Crédito: Arte Geraldo Neto
Para a maioria dos eleitores de Vila Velha, a violência é uma das principais preocupações na cidade. Em pesquisa Ibope contratada pela Rede Gazeta, 58% dos entrevistados apontaram a área de segurança pública como a mais problemática.
Em segundo lugar vem a saúde, mencionada por 53%. Quase empatadas na preocupação dos eleitores estão as áreas de educação (25%) e rede de esgoto (24%).
Os entrevistados podiam citar mais de um problema, elencando-os em 1º, 2º e 3º lugares. Por isso, a soma das respostas resulta em mais de 100%. Na lista também aparecem geração de empregos, transporte público, trânsito e outros temas. Veja o gráfico abaixo:

DESTA LISTA, DIGA QUAL É A ÁREA EM QUE, NA SUA OPINIÃO, A POPULAÇÃO DE VILA VELHA ESTÁ ENFRENTANDO OS MAIORES PROBLEMAS (EM %):

O Espírito Santo teve o mês de setembro mais violento dos últimos quatro anos e Vila Velha foi o município que registrou o maior aumento no número de assassinatos. Só este ano foram registrados 125 crimes deste tipo, sendo que no mesmo período de 2019 aconteceram 94. O crescimento de homicídios foi de 32,97%. 
Apesar de a maior parte das ações de segurança serem responsabilidade do governo estadual, os eleitores de Vila Velha também esperam soluções de quem vai comandar a prefeitura.

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A cidade, atualmente, conta com a Guarda Municipal. Muitos candidatos, inclusive, incluíram em seus planos de governo uma reestruturação neste setor. Há também ideias em criar um cerco eletrônico inteligente, como existe em Vitória, para combater a criminalidade na cidade canela-verde. 
Na corrida pela prefeitura, um candidato a prefeito é militar, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Wagner Borges (PL). Amarildo Lovato (PSL), que concorre ao pleito, tem um militar como vice, o Coronel Foresti (PSL), da reserva da PM.
Não necessariamente esses nomes representam, no imaginário do eleitor, soluções para os problemas relacionados à segurança pública, no entanto. Amarildo tem 3% das intenções de voto. Coronel Wagner tem 2%

SEGMENTOS

A violência em Vila Velha afeta mais as mulheres. 60% das entrevistadas apontaram a segurança pública como o principal problema a ser enfrentado na cidade. Em segundo lugar, vem a saúde citada por 58% delas. Já entre os homens, a segurança preocupa 56% deles e a saúde, 48%. 

MAIS RICOS TEMEM MAIS A VIOLÊNCIA 

A preocupação com a violência cresce conforme a renda familiar. A segurança pública foi citada por 51% das pessoas que recebem até 1 salário mínimo e por 67% da população das classes mais altas.
Ela aparece também como preocupação principal de eleitores com escolaridade mais alta. 62% dos entrevistados que possuem Ensino Superior, ou seja, cursaram uma faculdade, citaram a segurança como a maior preocupação. Entre o eleitorado que possui apenas o ensino fundamental, a área foi lembrada por 49%.

MAIS POBRES PREOCUPAM-SE COM A SAÚDE

A pesquisa do Ibope também mostrou que quanto menor a escolaridade e a renda do eleitor, maior a preocupação com o serviço de saúde que é oferecido pelo município: 61% dos eleitores com até 1 salário citaram a saúde como o principal problema a ser enfrentado em Vila Velha. Esse número cai para 43% quando se consideram os mais abastados, aqueles com renda familiar superior a 5 salários mínimos.
A escolaridade é outro fator que influencia nessa resposta. Para 54% dos eleitores que possuem ensino fundamental, a área de saúde é o principal problema. 29% desse grupo ainda citaram a educação.
A situação é diferente para quem possui ensino superior. A saúde é colocada no topo da lista por um número menor de pessoas: 47% dos entrevistados. Já a educação é lembrada como um problema por 24% dos eleitores que cursaram uma faculdade.

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Geralmente, pessoas com baixa renda e escolaridade não possuem planos de saúde ou têm condições de arcar com ensino privado. Assim, elas são as que mais dependem e utilizam os serviços públicos, como escolas, creches e unidades de saúde oferecidos pelos municípios. Com frequência, o atendimento nesses locais é alvo de reclamação e Vila Velha não fica de fora disso. 
O deputado estadual Doutor Hudson (Republicanos) é o único candidato a prefeito de Vila Velha que tem formação na área de saúde, ele é médico. 
A preocupação com saúde também aumenta conforme a idade dos eleitores diminui. 63% dos jovens de 16 a 24 anos, entrevistados pela pesquisa, colocaram a saúde no topo da lista de problemas em Vila Velha. No extremo oposto, 44% dos eleitores, com 55 anos ou mais, apresentaram a mesma preocupação.

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AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO PREFEITO

Ao analisar as respostas dos entrevistados conforme a avaliação feita da administração do prefeito Max Filho (PSDB) não há diferença significativa dos índices, comparados aos dados gerais.
Isso significa que tanto para os eleitores que consideram a gestão como ótima ou boa, como para aqueles que a julgam ruim ou péssima, o ranking dos problemas possui os mesmos temas: segurança e saúde.
Na avaliação do prefeito, 39% consideraram a administração de Max como ruim ou péssima, 35%  a avaliam como regular e 23% como boa ou ótima. Os índices de reprovação da gestão do atual prefeito são altos: 57% não aprovam e 36% aprovam. Apesar disso, ele aparece em primeiro lugar, empatado tecnicamente com Neucimar Fraga (PSD) nas intenções de voto para prefeito na cidade. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 13 e 14 de outubro, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES?04328/2020.

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