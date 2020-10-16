Segurança pública é a área com mais problemas em Vila Velha, apontam eleitores

Apesar de a maior parte das ações de segurança serem responsabilidade do governo estadual, os eleitores de Vila Velha também esperam soluções de quem vai comandar a prefeitura.Crédito: Arte Geraldo Neto
Para a maioria dos eleitores de Vila Velha, a violência é uma das principais preocupações na cidade. Em pesquisa Ibope contratada pela Rede Gazeta, 58% dos entrevistados apontaram a área de segurança pública como a mais problemática.
Em segundo lugar vem a saúde, mencionada por 53%. Quase empatadas na preocupação dos eleitores estão as áreas de educação (25%) e rede de esgoto (24%).
Os entrevistados podiam citar mais de um problema, elencando-os em 1º, 2º e 3º lugares. Por isso, a soma das respostas resulta em mais de 100%. Na lista também aparecem geração de empregos, transporte público, trânsito e outros temas. Veja o gráfico abaixo:
DESTA LISTA, DIGA QUAL É A ÁREA EM QUE, NA SUA OPINIÃO, A POPULAÇÃO DE VILA VELHA ESTÁ ENFRENTANDO OS MAIORES PROBLEMAS (EM %):
A cidade, atualmente, conta com a Guarda Municipal. Muitos candidatos, inclusive, incluíram em seus planos de governo uma reestruturação neste setor. Há também ideias em criar um cerco eletrônico inteligente, como existe em Vitória, para combater a criminalidade na cidade canela-verde.
Na corrida pela prefeitura, um candidato a prefeito é militar, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Wagner Borges (PL). Amarildo Lovato (PSL), que concorre ao pleito, tem um militar como vice, o Coronel Foresti (PSL), da reserva da PM.
A violência em Vila Velha afeta mais as mulheres. 60% das entrevistadas apontaram a segurança pública como o principal problema a ser enfrentado na cidade. Em segundo lugar, vem a saúde citada por 58% delas. Já entre os homens, a segurança preocupa 56% deles e a saúde, 48%.
MAIS RICOS TEMEM MAIS A VIOLÊNCIA
A preocupação com a violência cresce conforme a renda familiar. A segurança pública foi citada por 51% das pessoas que recebem até 1 salário mínimo e por 67% da população das classes mais altas.
Ela aparece também como preocupação principal de eleitores com escolaridade mais alta. 62% dos entrevistados que possuem Ensino Superior, ou seja, cursaram uma faculdade, citaram a segurança como a maior preocupação. Entre o eleitorado que possui apenas o ensino fundamental, a área foi lembrada por 49%.
MAIS POBRES PREOCUPAM-SE COM A SAÚDE
A pesquisa do Ibope também mostrou que quanto menor a escolaridade e a renda do eleitor, maior a preocupação com o serviço de saúde que é oferecido pelo município: 61% dos eleitores com até 1 salário citaram a saúde como o principal problema a ser enfrentado em Vila Velha. Esse número cai para 43% quando se consideram os mais abastados, aqueles com renda familiar superior a 5 salários mínimos.
A escolaridade é outro fator que influencia nessa resposta. Para 54% dos eleitores que possuem ensino fundamental, a área de saúde é o principal problema. 29% desse grupo ainda citaram a educação.
A situação é diferente para quem possui ensino superior. A saúde é colocada no topo da lista por um número menor de pessoas: 47% dos entrevistados. Já a educação é lembrada como um problema por 24% dos eleitores que cursaram uma faculdade.
Geralmente, pessoas com baixa renda e escolaridade não possuem planos de saúde ou têm condições de arcar com ensino privado. Assim, elas são as que mais dependem e utilizam os serviços públicos, como escolas, creches e unidades de saúde oferecidos pelos municípios. Com frequência, o atendimento nesses locais é alvo de reclamação e Vila Velha não fica de fora disso.
A preocupação com saúde também aumenta conforme a idade dos eleitores diminui. 63% dos jovens de 16 a 24 anos, entrevistados pela pesquisa, colocaram a saúde no topo da lista de problemas em Vila Velha. No extremo oposto, 44% dos eleitores, com 55 anos ou mais, apresentaram a mesma preocupação.
A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 13 e 14 de outubro, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES?04328/2020.