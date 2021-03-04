Poucas&Boas: Cadê o secretário de Segurança de Arnaldinho Borgo?

O tenente-coronel Geovânio Ribeiro aguarda a liberação da PM Crédito: Felipe Tozzato/Prefeitura de Linhares

Já se passaram mais de dois meses de administração de Arnaldinho Borgo (Podemos), mas o mistério continua: quando finalmente vai tomar posse o secretário de Defesa Social e Trânsito (Segurança) de Vila Velha , escolhido pessoalmente pelo prefeito? A resposta da PMVV e da Polícia Militar é a mesma: o processo burocrático está em andamento e em breve o tenente-coronel Geovânio Ribeiro será liberado pela PM para assumir o novo cargo.

VAI FICANDO...

Enquanto o tenente-coronel não se livra da burocracia do Estado, a Secretaria de Defesa Social e Trânsito está sendo comandada, interinamente, pela chefe da Guarda Municipal, Landa Carrareto

ABSORVENTES GRATUITOS

A deputada federal Lauriete (PSC) apresentou um projeto de lei que garante a distribuição gratuita de absorventes para mulheres e meninas que os solicitarem, sem burocracia, como os preservativos são distribuídos pelo governo.

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“Cabe ressaltar que em 2014 a ONU reconheceu que o direito das mulheres à higiene menstrual é uma questão de saúde pública e de direitos humanos. A ONU estima que uma em cada dez meninas perdem aula quando estão menstruadas”, argumenta a parlamentar na defesa do seu projeto.

DE OLHO NA VAGA

De Carlos Manato, nas redes sociais, ao saber que o PSB lançou o nome do governador Renato Casagrande como pré-candidato a presidente da República: “Duas ótimas notícias: Casagrande não vai ser governador e muito menos presidente da República”, ironizou o ex-deputado federal bolsonarista que quer a cadeira do governador na eleição de 2022.

CAIXA DE ERROS

Tem cliente reclamando que seus dados estão incorretos no sistema de internet banking da Caixa. Leitora reclama que esses erros estão inviabilizando várias operações.

NA LISTA DE VACINAS

Venda Nova, Itapemirim e Linhares são os únicos municípios do ES que manifestaram interesse em participar do consórcio de cidades para compra de vacinas contra a Covid-19. Segundo a Federação Nacional de Prefeitos (FNP), 649 prefeituras no país estão na lista.

O BRASIL APAGANDO

Localizadas em shoppings de Vila Velha e Vitória, duas unidades de uma rede multinacional de fast-food tiveram que paralisar suas atividades, na semana passada. O motivo: problema de logística com fornecedores. As duas lanchonetes já foram reabertas.

FOME NA PRAIA

Uma gigante rede de fast-food vai inaugurar uma loja física, com drive-thru, na Rodovia do Sol, na Praia de Itaparica, em Vila Velha.

JESUS E MARX

Na live Papo de Colunista (A Gazeta) desta quinta-feira (4), o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, revelou que, além de filiado ao PCdoB, é evangélico. Tem gente atribuindo a essa combinação pouco comum o fato de o secretário estar conduzindo com tanta firmeza e serenidade a pandemia de Covid em meio ao caos em que o país vive.

SACAS DE OURO

Em fevereiro, os preços do café no Espírito Santo valorizaram em média 31% em comparação com o mesmo mês do ano passado.

ANDA, PARA, ANDA...

Promessa da campanha do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), a sincronização dos semáforos de Vitória continua sendo um problema na mobilidade dos veículos.

NEM COM FLANELINHA

Está complicado achar uma vaga de estacionamento na Enseada do Suá e na Praia de Santa Helena, na Capital. Até mesmo os rotativos estão lotados.

A NATUREZA AGRADECE

A Prefeitura da Serra está com um programa em que ensina os moradores a realizar a coleta seletiva do lixo.

A NATUREZA SOFRE

Mas tem o outro lado da Serra. O município é o 10º do país em emissão de carbono, segundo o Observatório do Clima. O setor industrial, especialmente as siderúrgicas, tem papel determinante na emissão de carbono.

CEMITÉRIO DE VIATURAS

Várias viaturas estão encostadas no estacionamento da 12ª Cia Independente da PM (Jardim Camburi).Teve até assalto perto da unidade policial, com a vítima sendo baleada na mão.

MINHA ALDEIA, MEU MUNDO

As buscas no Google pelo governador Renato Casagrande (PSB) se resumem mais ao Espírito Santo. Numa escala de 0 a 100, da ferramenta Google Trends, o Estado tem um indicador 100, que representa a força das pesquisas. Em segundo lugar está Santa Catarina, com indicador 7. Esse é o retrato das pesquisas nos últimos sete dias.

ANIVERSÁRIO SEM FESTA

No próximo dia 19, completa um ano que as linhas seletivas do Transcol não rodam pela Grande Vitória. E os passageiros reclamam que ônibus com ar-condicionado circulam pela região metropolitana, mas os seletivos, não.

MULHERES, UNI-VOS!

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) instituiu o Comitê Gestor de Incentivo à Participação Feminina e Equidade de Gênero. A primeira atividade da comissão será a realização da mesa-redonda "A Eficácia dos Instrumentos de Equidade de Gênero e o Resultado das Eleições 2020", nesta sexta-feira (5), às 9h, em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal, que fará a transmissão do debate por meio de seu canal no youtube: www.youtube.com.br/ejees

CAPTAÇÃO DE CÓRNEAS

O deputado Delegado Danilo Bahiense protocolou o Projeto de Lei 60/2021, que autoriza o Departamento Médico Legal (DML), as unidades do Serviço Médico Legal (SML) e o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) a promover a captação de córneas aptas para doação.

FILA DE ESPERA

Em balanço divulgado no final de 2020, a Central Estadual de Transplantes apontou que mais de 1,3 mil pessoas estavam na fila à espera de órgãos no Espírito Santo. A maior parte (985) aguardava a doação de rins. O transplante de córneas era o segundo mais esperado, com 322 pessoas na fila. Outros 26 candidatos precisavam de fígado e quatro esperavam por um coração.

ES CONTRIBUI PARA O BRASIL

O advogado capixaba Flávio Cheim Jorge vai contribuir na construção de normas do Direito Eleitoral do país, compondo a coordenação científica da 1ª Jornada de Direito Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a convite do Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

TERRENO DE MARINHA PRA QUÊ?

O vereador Armandinho Fontoura (Podemos), de Vitória, apresentou a proposta de criação de uma Frente Parlamentar sobre os Terrenos de Marinha. O objetivo da frente é lutar pelo direito dos moradores da capital que são cobrados com altas taxas – que podem chegar a 5% do valor de avaliação do terreno do imóvel.

Alô, PSB!