Envolvidos em crime que deixou inocente morto e mulher paraplégica são presos no ES

No dia seguinte ao crime, dezenas de cápsulas foram encontradas próximas de onde o jovem foi assassinado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

31 de janeiro deste ano. Mais um caso solucionado e com cinco responsáveis por um crime cruel presos. Na manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Civil divulgou as imagens dos envolvidos no homicídio do adolescente Wallace Souza de Jesus, de 16 anos, no bairro Central Carapina, na Serra , ocorrido no dia

Além do jovem, outras duas pessoas foram atingidas pelos disparos, sendo uma delas uma mulher de 21 anos, que acabou paraplégica ao tentar proteger a filha de apenas dois meses de vida. Ela acabou atingida por um tiro na coluna cervical e perdeu os movimentos das pernas.

Rodrigo Sandi Mori, da O responsável pelas investigações e prisões, foi o delegado, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. Ele e a equipe da DHPP do município prenderam Bruno de Oliveira, o Juninho Capeta, que era o principal alvo das investigações. Segundo o chefe da DHPP, o homem de 23 anos é o atual chefe do tráfico de drogas a região da "Favelinha", em Central Carapina, e foi detido no bairro Laranjeiras.

Jackson Rodrigues, Adrian de Oliveira, Bruno de Oliveira e Christian Alves Aniceto foram presos pelo homicídio ocorrido no fim de janeiro. Além do quarteto, um menor de 17 anos também foi detido pelo crime de um jovem de 16 anos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

O chefe da Polícia Civil no Estado, José Darcy Arruda, explicou porque Juninho Capeta estava solto, mesmo tendo uma ficha criminal extensa e por diversos crimes. Segundo ele, quando um preso possui bom comportamento no sistema prisional, ele pode receber o benefício da "saidinha temporária". Foi justamente por isso que o criminoso estava em liberdade e conseguiu planejar o assassinato.

Já o delegado Sandi Mori explicou que a motivação para o assassinato brutal – Wallace foi morto com 12 tiros– foi a disputa intensa pelo controle do comércio de entorpecentes na região. Ele ainda deu detalhes da dinâmica em Central Carapina no momento em que os criminosos abriram fogo.

"Foi um dos casos mais comoventes que já investigamos na DHPP Serra. Na noite do crime estes cinco indivíduos, a bordo de um veículo, receberam informações de que traficantes rivais estavam próximos de um bar na região da 'vala', em Central Carapina, e foram até o local. Como não os encontraram, eles mataram o primeiro que viram pela frente. Este era o Wallace. Sobre as mulheres, elas não foram vítimas de balas perdidas e sim alvos da covardia destes criminosos, com desprezo pela vida. Eles atiraram para matá-las", enfatizou o delegado.

DEMAIS PRESOS

Os outros detidos são Christian Keinan Alves Aniceto, o Carioca, de 28 anos, que confessou participação no homicídio do menor de idade e foi preso no Hospital de Urgência e Emergência, o antigo Hospital São Lucas, em Vitória. Além dele, também está atrás das grades Jackson Rodrigues Bruce, o "JK", de 24 anos, que admitiu ter envolvimento no crime.

Os traficantes abriram fogo em frente a um bar na "Região da Vala", em Central Carapina, no dia 31 de janeiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta