Jovem morre pisoteado durante tiroteio em festa clandestina em Vitória

O garoto foi levado ao Pronto Atendimento da Praia do Suá mas não resistiu aos ferimentos e morreu Crédito: Samy Ferreira | TV Gazeta

Um adolescente de 16 anos morreu durante confronto entre criminosos e policiais militares, na madrugada deste sábado (13), no Morro da Garrafa, em Vitória . O tiroteio aconteceu numa festa clandestina. Houve correria dos frequentadores para escapar dos disparos e o jovem acabou pisoteado.

De acordo com informações repassadas pelos militares ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), três viaturas da Força Tática do 1º Batalhão foram até ao local por volta de 1h30 da madrugada para conter a festa clandestina – que acontecia na quadra do Morro da Garrafa – devido a denúncias de confusões e por haver aglomeração de pessoas, o que está proibido por conta da pandemia do novo coronavírus

Ao chegar à entrada do morro, os PMs encontraram o acesso bloqueado por barricadas formadas por sofás, geladeira, fogão, portas e pneus. Devido à presença de vários participantes, os policiais utilizaram balas de borracha, bombas de gás e spray de pimenta para conter a situação e encerrar o evento irregular. No local, pedras e garrafas foram arremessadas contra os militares, além de disparos de arma de fogo por criminosos que também estavam no evento.

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No meio do tumulto, muitas pessoas correram desesperadas para se proteger dos disparos letais e dos tiros de borracha. Um adolescente, porém, acabou caindo e sendo pisoteado pelo grupo que deixava o local às pressas, de acordo com policiais. Inicialmente, não há registro de que ele tenha sido atingido por algum tiro. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Pronto Atendimento da Praia do Suá, mas não resistiu e morreu.

Três mulheres também deram entrada no Pronto Atendimento, sendo duas feridas e outra desacordada, segundo informou a Polícia Militar. A corporação não informou, porém, quais foram as causas dos ferimentos.

O corpo do jovem de 16 anos foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será apurado se a causa da morte realmente foi o pisoteamento.

A Polícia Civil disse que o caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte e seguirá sob investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. As informações recebidas são investigadas. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.