Papo de Colunista: com verão chegando, ES vai liberar geral?

Os setores de eventos, bares e restaurantes foram alguns dos mais prejudicados pela pandemia de Covid-19. E com a chegada do verão e o avanço das vacinação, as atividades de lazer, festas e shows estarão plenamente liberadas? Haverá carnaval no ano que vem? Os cruzeiros marítimos vão retornar? Os protocolos de saúde continuarão rígidos ou serão flexibilizados?
Estas e outras questões sobre a próxima temporada de férias são respondidas por Lenise Loureiro, secretária Estadual do Turismo, convidada do Papo de Colunista desta quarta-feira (28).
Em conversa com os colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz, Lenise falou sobre os planos da Setur e do governo do Estado para a temporada de verão, que ainda terá que conviver com a pandemia, embora de uma forma mais amena, segundo os especialistas.
O Papo de Colunista vai ao ar todas as quartas, das 14h30 às 15h30, com transmissão pelo site de A Gazeta e pelas plataformas digitais do jornal (Facebook e YouTube). Depois, fica disponível também em podcast nas principais plataformas de áudio. Aperte o play e confira o bate-papo.