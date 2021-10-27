Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Podcast #76

Papo de Colunista: com verão chegando, ES vai liberar geral?

Secretária estadual de Turismo, Lenise Loureiro, falou sobre a temporada de férias e as medidas que serão adotadas para enfrentar a pandemia neste período

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 21:27

Públicado em 

26 out 2021 às 21:27

Colunista

Os setores de eventos, bares e restaurantes foram alguns dos mais prejudicados pela pandemia de Covid-19. E com a chegada do verão e o avanço das vacinação, as atividades de lazer, festas e shows estarão plenamente liberadas? Haverá carnaval no ano que vem? Os cruzeiros marítimos vão retornar? Os protocolos de saúde continuarão rígidos ou serão flexibilizados?
Estas e outras questões sobre a próxima temporada de férias são respondidas por Lenise Loureiro, secretária Estadual do Turismo, convidada do Papo de Colunista desta quarta-feira (28).
Papo de Colunista: verão 2022 ainda vai conviver com a pandemia de Covid-19
Papo de Colunista: verão 2022 ainda vai conviver com a pandemia de Covid-19 Crédito: Ilustração AG
Em conversa com os colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz, Lenise falou sobre os planos da Setur e do governo do Estado para a temporada de verão, que ainda terá que conviver com a pandemia, embora de uma forma mais amena, segundo os especialistas.
O Papo de Colunista vai ao ar todas as quartas, das 14h30 às 15h30, com transmissão pelo site de A Gazeta e pelas plataformas digitais do jornal (Facebook e YouTube). Depois, fica disponível também em podcast nas principais plataformas de áudio. Aperte o play e confira o bate-papo.

Veja Também

Papo de Colunista: Após 30 anos da visita do papa, como está a Igreja Católica no ES?

Papo de Colunista: A crise econômica não tem fim?

Papo de Colunista entrevista o ex-governador Paulo Hartung

Tópicos Relacionados

Turismo no ES Verão Verão no ES Turismo Europa Papo de Colunista Podcast
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Novas imagens mostram como atirador de jantar de Trump passou pela segurança em 4 segundos
Bolinho de arroz simples
Saiba como fazer bolinho de arroz simples: receita é prática e saborosa
Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço
O que os dados da Quaest sobre a corrida pelo governo do ES revelam. E as dúvidas que seguem no ar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados