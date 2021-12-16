Homem é esfaqueado e espancado em posto de combustível em Vitória

Um homem foi esfaqueado e espancado em um posto de combustível no bairro Santa Helena, em Vitória , por volta das 20h desta quarta-feira (15). A vítima, que não foi identificada, levou uma facada no pescoço e também foi agredida por quatro suspeitos com pedaços de madeira e com uma barra de ferro.

Homem é esfaqueado e espancado dentro de posto de combustível em Santa Helena Crédito: Caíque Verli

De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, clientes do posto contaram que o homem começou a ser perseguido no Morro da Garrafa. Quatro suspeitos seguiram correndo de lá atrás dele e, após agredirem e esfaquearem o homem, eles fugiram a pé.

A Polícia Militar informou não saber da motivação do crime. Como a vítima estava debilitada e sem documentos de identificação, a PM não soube dizer a idade do homem. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.

Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", disse a corporação, em nota.