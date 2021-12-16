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Bairro Santa Helena

Homem é esfaqueado e espancado em posto de combustível em Vitória

Vítima levou uma facada no pescoço e foi agredida por quatro suspeitos com pedaços de madeira e com uma barra de ferro, na noite desta quarta (15). Homem foi socorrido para um hospital
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

15 dez 2021 às 21:57

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 21:57

Um homem foi esfaqueado e espancado em um posto de combustível no bairro Santa Helena, em Vitória, por volta das 20h desta quarta-feira (15). A vítima, que não foi identificada, levou uma facada no pescoço e também foi agredida por quatro suspeitos com pedaços de madeira e com uma barra de ferro.
Crime
Homem é esfaqueado e espancado dentro de posto de combustível em Santa Helena Crédito: Caíque Verli
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, clientes do posto contaram que o homem começou a ser perseguido no Morro da Garrafa. Quatro suspeitos seguiram correndo de lá atrás dele e, após agredirem e esfaquearem o homem, eles fugiram a pé.
A Polícia Militar informou não saber da motivação do crime. Como a vítima estava debilitada e sem documentos de identificação, a PM não soube dizer a idade do homem. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", disse a corporação, em nota.
A PC destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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