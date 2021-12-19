Homem morre com facada no peito após agredir companheira na Serra

Um homem de 44 anos foi morto com uma facada no peito pela companheira, de 43 anos, em José de Anchieta, na Serra. Vizinhos que moram no mesmo terreno onde aconteceu o crime contaram à TV Gazeta que ouviram Guntenberg dos Santos agredir a mulher na manhã deste domingo (19).
Eles disseram ter testemunhado o momento em que a companheira de Guntenberg decidiu ligar para a polícia para pedir ajuda. Ao perceber a tentativa de contato, o homem teria tentado fugir do local, momento em que a companheira o esfaqueou, segundo as testemunhas.
Os vizinhos não souberam detalhar se a mulher, de fato, conseguiu falar com a polícia. Questionada se há registro de o Ciodes ter sido acionado pela mulher, a Polícia Militar informou somente que as informações obtidas pela corporação são referentes ao acionamento envolvendo um indivíduo que teria sido atingido por golpes de arma branca.
A Polícia Militar também informou que militares foram ao local, assim como uma equipe do Samu, que constatou o óbito do homem. A mulher, identificada como Patrícia Tonico Costa, fugiu do local. A ocorrência foi encaminhada à Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da DHPP da Serra e que, até o momento, ninguém foi detido. Outros detalhes da investigação não foram divulgados.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br", acrescentou a Polícia Civil na nota.
Com informações de Any Cometti, da TV Gazeta.