Motorista que matou mãe e filho atropelados segue internado no ES

O motorista Gustavo Sandrini, continua internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele conduzia o veículo que atropelou e matou a dona de casa Juliana Lacerda de Oliveira, de 37 anos, e o filho dela, Robson de Oliveira Ferreira, de 7 anos. O acidente aconteceu no último dia 12, no quilômetro 371,4, em Iconha.
No dia seguinte ao acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que o motorista passou pelo teste de alcoolemia, que acusou 0,53 mg/l. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil que, até o momento, não divulgou detalhes da investigação. Por meio de nota, informou apenas que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Anchieta.
A reportagem também perguntou para a Polícia Civil se o motorista está sob escolta, se ele já foi ouvido pela polícia e se a prisão dele foi pedida para a Justiça. Mas a Polícia Civil não respondeu esses questionamentos.
RELEMBRE O CASO
A dona de casa Juliana Lacerda de Oliveira, de 37 anos, e o filho dela, Robson de Oliveira Ferreira, de 7 anos, morreram após serem atropelados por um veículo no último dia 12. O menino morreu no local e a mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas contaram que o motorista do carro teria perdido o controle do veículo e invadido o acostamento, onde mãe e filho estavam em um ponto de ônibus.
Juliana deixou uma filha de 10 anos. Os corpos foram enterrados na manhã da última terça (14), na comunidade de Itaperoroma Baixa, interior de Anchieta, no Litoral Sul, onde moravam.
PROTESTO
Um trecho da BR 101 em Iconha ficou bloqueado por quase duas horas devido a uma manifestação, na manhã deste domingo (19). Para bloquear as vias, os manifestantes colocaram fogo em pneus. Segundo a PRF, o protesto foi motivado pelas mortes da dona de casa e do filho dela. Moradores da região pedem a instalação de radar no trecho a fim de evitar mais tragédias.