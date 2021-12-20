Motorista que matou mãe e filho atropelados segue internado no ES

A reportagem também perguntou para a Polícia Civil se o motorista está sob escolta, se ele já foi ouvido pela polícia e se a prisão dele foi pedida para a Justiça. Mas a Polícia Civil não respondeu esses questionamentos.

A dona de casa Juliana Lacerda de Oliveira, de 37 anos, e o filho dela, Robson de Oliveira Ferreira, de 7 anos, morreram após serem atropelados por um veículo no último dia 12. O menino morreu no local e a mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas contaram que o motorista do carro teria perdido o controle do veículo e invadido o acostamento, onde mãe e filho estavam em um ponto de ônibus.