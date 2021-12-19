Protesto interdita a BR 101 por quase duas horas em Iconha

Por meio de nota, a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou que, em relação às ações de segurança viária, "investiu R$2,3 bilhão na BR-101/ES/BA em obras de manutenção, restauração, modernização, nivelamento, ampliação e duplicação da rodovia, bem como melhorias na sinalização horizontal e vertical, fechamento de acessos irregulares, além dos serviços operacionais que ficam à disposição dos usuários. Além disso, visando a segurança e melhor prestação de serviço à sociedade, a concessionária reformou seis postos e delegacias da PRF e modernizou os postos de pesagem na BR-101".