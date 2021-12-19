Protesto interdita a BR 101 por quase duas horas em Iconha

Um trecho da BR 101 em Iconha ficou bloqueado por quase duas horas devido a uma manifestação, na manhã deste domingo (19). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ato começou por volta das 10 horas e foi encerrado às 11h50, no quilômetro 371. Para bloquear as vias, os manifestantes colocaram fogo em pneus.
Segundo a PRF, o protesto foi motivado pelas mortes da dona de casa Juliana Lacerda de Oliveira e do filho dela ocorridas em um acidente no último domingo (12). Moradores da região pedem a instalação de radar no trecho a fim de evitar mais tragédias.
Por meio de nota, a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou que, em relação às ações de segurança viária, "investiu R$2,3 bilhão na BR-101/ES/BA em obras de manutenção, restauração, modernização, nivelamento, ampliação e duplicação da rodovia, bem como melhorias na sinalização horizontal e vertical, fechamento de acessos irregulares, além dos serviços operacionais que ficam à disposição dos usuários. Além disso, visando a segurança e melhor prestação de serviço à sociedade, a concessionária reformou seis postos e delegacias da PRF e modernizou os postos de pesagem na BR-101".
Em relação aos radares, a concessionária disse que atualmente existem 27 equipamentos instalados e em funcionamento ao longo da concessão da BR-101/ES/BA, conforme previsão contratual, atendendo o Programa de Exploração Rodoviária (PER). A concessionária também disse estar finalizando a instalação de novos equipamentos que irão monitorar 87 novos trechos da rodovia.
A reportagem demandou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) sobre o pedido dos moradores. Assim que houver retorno, esta publicação será atualizada.