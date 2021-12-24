BR 101 no Sul da Bahia segue interditada após asfalto ceder com a chuva

Rodovia BR 101 é interditada por causa da chuva na região sul da Bahia Crédito: PRF | Divulgação

Atualização Matéria foi atualizada com as informações mais recentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que divulgou que o trecho foi liberado às 17h15.

17h15 - PISTA TOTALMENTE LIBERADA no km 730 da BR 101, município de Eunápolis. Trânsito lento no local. Fique atento à sinalização e ao limite de velocidade. — PRF_ES (@PRF191ES) December 24, 2021

Segundo informações do site G1 Bahia, alguns veículos passavam pelo local no momento em que a pista cedeu por causa das chuvas, na quinta-feira (23), mas não houve registro de feridos.

A PRF informou que equipes da polícia e de engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) permaneceram no local até a finalização da obra de reconstrução e liberação da pista.