BR 101 no Sul da Bahia segue interditada após asfalto ceder com a chuva

Atualização
24/12/2021 - 7:10
Matéria foi atualizada com as informações mais recentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que divulgou que o trecho foi liberado às 17h15.
Por conta da chuva na manhã desta sexta-feira (24), a liberação do trecho da BR 101 que cedeu na véspera, no município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, sofreu atrasos. As obras continuaram no local, no quilômetro 730 da via, e a pista ficou totalmente interditada durante cerca de 30h. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, em uma nova atualização, que a pista foi liberada por volta das 17h15 desta sexta-feira (24)
Segundo informações do site G1 Bahia, alguns veículos passavam pelo local no momento em que a pista cedeu por causa das chuvas, na quinta-feira (23), mas não houve registro de feridos.
A PRF informou que equipes da polícia e de engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) permaneceram no local até a finalização da obra de reconstrução e liberação da pista.
A PRF não recomendou que os motoristas utilizassem desvios por estradas de terra por causa do risco de acidentes devido à chuva na região, por isso a maioria dos veículos precisou esperar a liberação.