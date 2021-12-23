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Eunápolis

BR 101 é interditada após ceder por causa da chuva no Sul da Bahia

O quilômetro 730 da rodovia ficou totalmente interditado até as 17h15 desta sexta-feira (24), segundo informações da Polícia Rodoviária Federal
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 dez 2021 às 17:59

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 17:59

Rodovia BR 101 é interditada por causa da chuva na região sul da Bahia
Rodovia BR 101 é interditada por causa da chuva na região sul da Bahia Crédito: PRF | Divulgação
O trecho da BR 101 que corta o município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, cedeu nesta quinta-feira (23), por causa da chuva que atinge a região. Segundo a Polícia Rodoviária Federal o quilômetro 730 da rodovia ficou totalmente interdidato. Inicialmente, havia a previsão de que as pistas pudessem ser liberadas às 15h, mas, devido a atrasos, a liberação ocorreu por volta de 17h15, segundo atualização mais recente:
Parte da pista cedeu na faixa de rolamento da rodovia. Segundo informações do site G1 Bahia, alguns veículos passavam pelo local no momento em que a pista cedeu, mas não houve registro de feridos.
A PRF informou que equipes da polícia e de engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) permaneceram no local até a finalização da obra de reconstrução e liberação da pista.
A PRF não recomendou que os motoristas utilizassem desvios por estradas de terra por causa do risco de acidentes devido à chuva na região, por isso a maioria dos veículos precisou esperar a liberação.

Atualização

21/12/2021 - 7:07
A PRF informou nesta sexta-feira (24) que a pista foi totalmente liberada às 17h15.

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