BR 101 é interditada após ceder por causa da chuva no Sul da Bahia

Rodovia BR 101 é interditada por causa da chuva na região sul da Bahia Crédito: PRF | Divulgação

O trecho da BR 101 que corta o município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia , cedeu nesta quinta-feira (23), por causa da chuva que atinge a região. Segundo a Polícia Rodoviária Federal o quilômetro 730 da rodovia ficou totalmente interdidato. Inicialmente, havia a previsão de que as pistas pudessem ser liberadas às 15h, mas, devido a atrasos, a liberação ocorreu por volta de 17h15, segundo atualização mais recente:

16h50 - Equipes trabalhando initerruptamente para recuperação da rodovia. No momento, TRÂNSITO PARCIALMENTE LIBERADO (sistema pare-siga): km 730 da BR 101, município de Eunápolis. Previsão de liberação TOTAL até final da tarde/início da noite. pic.twitter.com/kRNw7UsmLv — PRF_ES (@PRF191ES) December 24, 2021

Parte da pista cedeu na faixa de rolamento da rodovia. Segundo informações do site G1 Bahia, alguns veículos passavam pelo local no momento em que a pista cedeu, mas não houve registro de feridos.

A PRF informou que equipes da polícia e de engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) permaneceram no local até a finalização da obra de reconstrução e liberação da pista.

A PRF não recomendou que os motoristas utilizassem desvios por estradas de terra por causa do risco de acidentes devido à chuva na região, por isso a maioria dos veículos precisou esperar a liberação.