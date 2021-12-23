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De 80 toneladas

Trecho da ES 257 é interditado para retirada de rocha em Aracruz

Bloco rochoso foi detonado na tarde desta quarta-feira (22) e os trabalhos continuam nesta quinta-feira (23)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 dez 2021 às 12:23

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 12:23

Trecho interditado na ES 257, em Aracruz
Trecho interditado na ES 257, em Aracruz Crédito: Divulgação/Prefeitura de Aracruz
Parte da ES 257, rodovia que liga Aracruz a Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, estará interditada nesta quinta-feira (23) até as 15h, em um trecho localizado em Aracruz. Isso porque continuam os trabalhos para a retirada de um bloco rochoso de aproximadamente 80 toneladas que corria risco de cair na pista.
A interdição ocorre em um trecho às margens da rodovia. A pedra foi detonada na tarde de quarta-feira (22), quando o trânsito foi paralisado para a operação. Ela estava em um morro e havia se deslocado após fortes chuvas que ocorreram no início de novembro.
A Defesa Civil da cidade e o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) monitoraram a situação do bloco neste período, devido ao risco de rolar para a rodovia.

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