Instituto emite alerta vermelho com grande perigo para chuva no ES

A classificação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) define o alerta vermelho com grande perigo para chuvas como: "Situação meteorológica de grande perigo. Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos. Siga as instruções e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias e prepare-se para medidas de emergência".