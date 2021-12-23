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Inmet

Instituto emite alerta vermelho com grande perigo para chuva no ES

Ao todo, 10 municípios capixabas receberam o alerta vermelho, válido a partir das 22h desta quinta-feira (23); veja os detalhes
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

23 dez 2021 às 11:33

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 11:33

ES tem três alertas vigentes, um deles é vermelho, de grande perigo para chuva
ES tem três alertas vigentes, um deles é vermelho, de grande perigo para chuva Crédito: Inmet | Reprodução
Três alertas de chuva estão vigentes para o Espírito Santo nesta quinta-feira (23). Os avisos foram publicados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e um dos alertas é vermelho, com grande perigo para acumulado de chuva no Estado. Ao todo, 10 municípios capixabas receberam o alerta vermelho. São eles:
  1. Boa Esperança
  2. Conceição da Barra
  3. Ecoporanga
  4. Montanha
  5. Mucurici
  6. Nova Venécia
  7. Pedro Canário
  8. Pinheiros
  9. Ponto Belo
  10. São Mateus

Alerta vermelho com grande perigo? Entenda

A classificação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) define o alerta vermelho com grande perigo para chuvas como: "Situação meteorológica de grande perigo. Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos. Siga as instruções e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias e prepare-se para medidas de emergência".

O aviso começa a valer às 22h desta quinta-feira e expira às 10h de sexta (24), véspera de Natal. Segundo o Inmet, há risco potencial para chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia, com grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas com cidades em áreas de risco. O Inmet passa algumas instruções:
  • Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia;
  • Observe alteração nas encostas;
  • Permaneça em local abrigado;
  • Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
ES tem três alertas vigentes, um deles é vermelho, de grande perigo para chuva
ES tem três alertas vigentes, um deles é vermelho, de grande perigo para chuva Crédito: Inmet | Reprodução
Os outros dois alertas vigentes são de acumulado de chuva e chuvas intensas para todo o Estado. Ambos começaram a valer às 10h de hoje e expiram às 10h de quinta-feira (24). Além da forte chuva, são esperados ventos intensos de até 100 quilômetros por hora.

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