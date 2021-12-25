Ônibus do Transcol pega fogo em terminal de Vila Velha. Veja vídeo

Incêndio em ônibus no Terminal de São Torquato, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Os usuários do Sistema Transcol foram surpreendidos, na manhã deste sábado (25), com um ônibus pegando fogo no Terminal de São Torquato, em Vila Velha . A fumaça logo tomou conta do veículo, que estava afastado da plataforma de embarque dos passageiros.

No vídeo abaixo é possível ver que vários funcionários, entre motoristas e fiscais, tentaram apagar o incêndio. Confira:

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Por nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros Ceturb-ES , que administra o Sistema Transcol, informou que o veículo 25417, da Viação Satélite, estava estacionado no Terminal de São Torquato e sofreu aquecimento no motor.

Acrescentou que a bateria de energia foi desligada para evitar queimas e danos ao carro, que foi recolhido para averiguação. Explicou ainda que não havia usuário no coletivo e que o princípio de incêndio foi contido por meio do extintor de resfriamento.

SEGUNDO INCÊNDIO EM 11 DIAS

A Gazeta mostram a dimensão do incêndio. Mesmo com as chamas tomando conta do coletivo, o terminal continuou funcionando. No último dia 14, outro ônibus do Sistema Transcol pegou fogo no Terminal de Carapina, na Serra . Imagens enviadas por leitores demostram a dimensão do incêndio. Mesmo com as chamas tomando conta do coletivo, o terminal continuou funcionando.

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Trata-se de um veículo da mesma empresa do coletivo incendiado neste sábado (25), segundo informou na ocasião Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb), ao explicar que o carro pertence à empresa Satélite e que o fogo no Terminal de Carapina ocorreu na área de estocagem, longe da travessia de pedestres, não oferecendo risco aos usuários.

No momento do incêndio, não havia ninguém no ônibus e, segundo a Ceturb, o fogo teria sido provocado por uma pane elétrica. A companhia disse que vai solicitar à Satélite que peça uma perícia para determinar a real causa do ocorrido.