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Trânsito complicado

Ônibus pega fogo na BR 262 em Viana; veja vídeo

Imagens mostram funcionários retirando malas e bagagens às pressas do veículo nesta sexta-feira (24)
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

24 dez 2021 às 16:22

Publicado em 24 de Dezembro de 2021 às 16:22

Ônibus pegou fogo na tarde desta sexta-feira (24) na BR 262, em Viana
Ônibus pegou fogo na tarde desta sexta-feira (24) na BR 262, em Viana Crédito: Reprodução
Um ônibus pegou fogo na tarde desta sexta-feira (24) na BR 262, em Viana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), o veículo em chamas estava perto da Ponte do Jucu, e a pista ficou parcialmente interditada. O ônibus fazia a rota de Vitória para Iúna. Imagens mostram funcionários retirando malas e bagagens às pressas do veículo. Veja:
No Twitter, a corporação informou que o trânsito fluía no sistema pare e siga, mas foi liberado por volta de 18h40. Não há informações de feridos. Imagens mostram que o ônibus é da Vix Logística, do Grupo Águia Branca. O veículo ficou totalmente destruído.
Ônibus ficou totalmente destruído após pegar fogo na BR 262, em Viana
Ônibus ficou totalmente destruído após pegar fogo na BR 262, em Viana Crédito: Leitor | A Gazeta
A reportagem de A Gazeta acionou a empresa, que, em nota, lamentou o ocorrido e disse que as causas do acidente estão sendo apuradas. "O veículo da Vix Logística, que estava a serviço da Viação Águia Branca, foi imediatamente evacuado, antes que o incêndio se propagasse. Ninguém ficou ferido", informou.
Em nota, o grupo afirmou que, tão logo soube do ocorrido, uma equipe da empresa se direcionou para atendimento no local e está prestando toda a assistência necessária. "Um novo ônibus foi disponibilizado para que os passageiros seguissem viagem. As causas do incidente ainda estão sendo apuradas", finalizou.

Atualização

24/12/2021 - 7:16
A PRF informou às 18h40 que a pista foi totalmente liberada após a retirada do ônibus. O trânsito seguia lento e com filas. 

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