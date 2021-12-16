Vídeo: ônibus pega fogo em trecho da BR 262 no ES

Um ônibus pegou fogo e ficou completamente destruído pelas chamas na BR 262, próximo à ponte do Rio Jucu, entre os municípios de Viana e Domingos Martins, na manhã desta quinta-feira (16). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo apresentou problemas mecânicos e quebrou na pista. Na sequência, o incêndio começou e rapidamente se espalhou pelo coletivo.
Ainda de acordo com a PRF, o ônibus estava sem passageiros e o motorista conseguiu sair antes que o incêndio começasse. A corporação salientou ainda que o veículo em chamas ocupa a faixa no sentido Vitória e o fluxo foi deslocado para uma das vias contrárias, que é duplicada.
Devido à força do fogo, as chamas se espalharam na vegetação de um barranco que margeia a pista, como é possível notar no vídeo encaminhado à reportagem de A Gazeta por um motorista que passava pelo trecho.
Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para um incêndio em um veículo na manhã dessa quinta-feira (16), na BR 262, na divisa entre os municípios de Domingos Martins e Viana. O solicitante informou que um ônibus estava em chamas. Uma equipe foi encaminhada ao local e a ocorrência está em andamento.