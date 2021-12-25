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Bombeiros resgatam corpo de homem que morreu em cachoeira do ES

Vítima mergulhou em área proibida de cachoeira de Santa Leopoldina; resgate do corpo foi feito por equipes dos Bombeiros no início da tarde deste sábado (25)

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 20:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2021 às 20:31
Bombeiros resgatam corpo de homem que morreu em cachoeira do ES
Bombeiros resgatam corpo de homem que morreu em cachoeira do ES Crédito: Bombeiros ES
Uma pessoa morreu afogada após pular em uma área proibida na cachoeira Véu da Noiva, localizada na comunidade de Chaves, distrito de Santa Leopoldina, no início da tarde deste sábado (25). O resgate foi feito por equipes do Corpo de Bombeiros.
Segundo informações dos bombeiros, uma equipe de mergulho da corporação foi acionada para dar apoio ao Posto Avançado de Bombeiros de Santa  Leopoldina,  para realizar a recuperação de uma vítima que havia desaparecido em uma área da queda d'água da Cachoeira Véu da Noiva.
Segundo informações dos bombeiros que promoveram o resgate, trata-se de um homem que pulou na cachoeira, em área não segura e proibida para banho, e não retornou à superfície.
Resgate de vítima em cachoeira de Santa Leopoldina
Resgate de vítima em cachoeira de Santa Leopoldina Crédito: Bombeiros-ES
O resgate foi um trabalho conjunto feito pelo sargento Hoffman, cabo Arruda e cabo Rhuan, com a ajuda da equipe do posto avançado dos bombeiros na região. Eles utilizaram técnicas de salvamento em altura para acesso seguro ao local.
Foi necessário realizar um mergulho e busca subaquática. A pessoa, que morreu afogada foi localizada após 30 segundos de mergulho. O corpo foi deixado aos cuidados da equipe local. Não há identificação da vítima.
Os bombeiros alertam para os riscos de mergulho e banho em cachoeiras. "Cachoeiras e quedas d'água possuem beleza exuberante, mas requerem extremo cuidado dos visitantes devido à existência de pedras escorregadias e o consequente risco de queda, traumatismos diversos e possível afogamento", destaca em nota a corporação.

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