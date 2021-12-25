Bombeiros resgatam corpo de homem que morreu em cachoeira do ES Crédito: Bombeiros ES

Uma pessoa morreu afogada após pular em uma área proibida na cachoeira Véu da Noiva, localizada na comunidade de Chaves, distrito de Santa Leopoldina , no início da tarde deste sábado (25). O resgate foi feito por equipes do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações dos bombeiros, uma equipe de mergulho da corporação foi acionada para dar apoio ao Posto Avançado de Bombeiros de Santa Leopoldina, para realizar a recuperação de uma vítima que havia desaparecido em uma área da queda d'água da Cachoeira Véu da Noiva.

Segundo informações dos bombeiros que promoveram o resgate, trata-se de um homem que pulou na cachoeira, em área não segura e proibida para banho, e não retornou à superfície.

Resgate de vítima em cachoeira de Santa Leopoldina Crédito: Bombeiros-ES

O resgate foi um trabalho conjunto feito pelo sargento Hoffman, cabo Arruda e cabo Rhuan, com a ajuda da equipe do posto avançado dos bombeiros na região. Eles utilizaram técnicas de salvamento em altura para acesso seguro ao local.

Foi necessário realizar um mergulho e busca subaquática. A pessoa, que morreu afogada foi localizada após 30 segundos de mergulho. O corpo foi deixado aos cuidados da equipe local. Não há identificação da vítima.

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