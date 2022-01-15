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Força da água abre cratera e destrói estrada no interior de Linhares

As imagens, enviadas por telespectadores da TV Gazeta, impressionam. A estrada dava acesso a uma lagoa, no Chapadão do 15, interior da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2022 às 20:25

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 20:25

A Defesa Civil de Linhares, no norte do Estado, confirmou que a estrada que dá acesso a uma lagoa, no Chapadão do 15, interior da cidade, foi destruída pela força da água que começou a jorrar no local. Ainda não se sabe o que causou o fato, mas a princípio não teria relação com a cheia do Rio Doce, segundo a Defesa Civil municipal.
Força da água abre cratera e destrói estrada no interior de Linhares
Força da água abre cratera e destrói estrada no interior de Linhares Crédito: Telespectadores / TV Gazeta Norte
As imagens, enviadas por telespectadores da TV Gazeta Norte, impressionam. A Defesa Civil acredita que o rompimento aconteceu no fim da manhã deste sábado (15), pois moradores disseram que por volta das 9h a estrada estava normal e, por volta das 13h, ao tentarem retornar pelo mesmo local, a estrada já tinha sido levada pela água.
Na região existe uma via alternativa, então não há registro de ilhados. Uma equipe da Secretaria de Obras da prefeitura vai avaliar o local na segunda-feira.
*Com informações de Maria Luiza Silva, da TV Gazeta Norte

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