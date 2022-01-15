Força da água abre cratera e destrói estrada no interior de Linhares

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As imagens, enviadas por telespectadores da TV Gazeta Norte, impressionam. A Defesa Civil acredita que o rompimento aconteceu no fim da manhã deste sábado (15), pois moradores disseram que por volta das 9h a estrada estava normal e, por volta das 13h, ao tentarem retornar pelo mesmo local, a estrada já tinha sido levada pela água.