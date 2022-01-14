Após cheia, água de rio rompe estrada em Linhares; veja vídeo

Água do Rio Doce passando por estrada de Linhares Crédito: Reprodução

Uma imagem impressionante mostra a força da água do Rio Doce , em Linhares , no Norte do Espírito Santo , que rompeu um trecho da estrada de Cacimbas na manhã desta sexta-feira (14). A via dá acesso ao distrito de Povoação, no litoral. Apesar da diminuição do nível do rio nas últimas horas, a cheia ainda causa transtornos no município.

No vídeo, encaminhado por telespectadores da TV Gazeta, dois homens se arriscam ao caminhar pela água até um ponto que não dá mais para avançar. Em um certo momento, é até difícil identificar o que é estrada e o que não é. Confira:

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Em comunidades às margens do rio, cerca de 4 mil pessoas estão ilhadas, de acordo com a Defesa Civil do município. Somente em Povoação são 3 mil. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) tem atuado no resgate de famílias. Segundo o coordenador regional da Defesa Civil Estadual, Tenente Scopel, as comunidades vão receber alimentos e água.

Ao todo, no município, 40 famílias estão fora de casa: 19 delas estão desabrigadas e 21 desalojadas. Linhares conta com dois pontos de acolhimento aos moradores atingidos com a cheia do Rio Doce: os ginásios poliesportivos dos bairros Conceição e Araçá.

A reportagem procurou o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), que informou que o trecho não é de responsabilidade estadual. Demandou também a Prefeitura de Linhares, que disse que se trata de uma rodovia estadual, a ES 010.