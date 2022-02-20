Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Nova de Colares

Esquadrão Antibombas detona granada e prende três suspeitos na Serra

A granada estava em posse do rapaz de 23 anos, que também portava uma arma calibre 38 com cinco munições, seis pinos de cocaína, duas buchas de maconha e R$ 552 em espécie

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 10:53

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

20 fev 2022 às 10:53
Três suspeitos, de 23, 24 e 29 anos, foram abordados pela Polícia Militar na noite deste sábado (19), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, portando, entre outros ilícitos, uma granada.
De acordo com informações da PM, os três estavam em um veículo em atitude considerada pelos agentes como suspeita. Com a aproximação dos policiais, o carro fugiu, tendo sido necessário o acompanhamento e abordagem.
A granada estava em posse do rapaz de 23 anos, que também portava uma arma calibre 38 com cinco munições, seis pinos de cocaína, duas buchas de maconha e R$ 552 em espécie.
PM
Esquadrão Antibombas em Vila Nova de Colares Crédito: Leitor | A Gazeta
Com o ocupante de 29 anos foram apreendidos R$ 75 em espécie. Já com o condutor, de 24, nada de ilícito foi encontrado, porém ele estava inabilitado para dirigir. O veículo não tinha restrição.
A granada foi detonada pelo Esquadrão Antibombas. Os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia Regional do município.
Em nota, a Polícia Civil informou que os conduzidos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma e associação criminosa, sendo encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.
Esquadrão Antibombas detona granada e prende três suspeitos na Serra

Veja Também

Homens numa moto matam mulher e deixam dois baleados no Ibes, em Vila Velha

Corpo de PM baleado em frente a supermercado será sepultado em Nova Venécia

Mãe pede Justiça após perder filho de 2 anos morto com tiro na cabeça no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra tráfico de drogas Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente na Leste-Oeste, em Cariacica
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica
conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados