Três suspeitos, de 23, 24 e 29 anos, foram abordados pela Polícia Militar na noite deste sábado (19), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, portando, entre outros ilícitos, uma granada.
De acordo com informações da PM, os três estavam em um veículo em atitude considerada pelos agentes como suspeita. Com a aproximação dos policiais, o carro fugiu, tendo sido necessário o acompanhamento e abordagem.
A granada estava em posse do rapaz de 23 anos, que também portava uma arma calibre 38 com cinco munições, seis pinos de cocaína, duas buchas de maconha e R$ 552 em espécie.
Com o ocupante de 29 anos foram apreendidos R$ 75 em espécie. Já com o condutor, de 24, nada de ilícito foi encontrado, porém ele estava inabilitado para dirigir. O veículo não tinha restrição.
A granada foi detonada pelo Esquadrão Antibombas. Os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia Regional do município.
Em nota, a Polícia Civil informou que os conduzidos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma e associação criminosa, sendo encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.
Esquadrão Antibombas detona granada e prende três suspeitos na Serra