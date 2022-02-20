Esquadrão Antibombas detona granada e prende três suspeitos na Serra

Três suspeitos, de 23, 24 e 29 anos, foram abordados pela Polícia Militar na noite deste sábado (19), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra , portando, entre outros ilícitos, uma granada.

De acordo com informações da PM, os três estavam em um veículo em atitude considerada pelos agentes como suspeita. Com a aproximação dos policiais, o carro fugiu, tendo sido necessário o acompanhamento e abordagem.

A granada estava em posse do rapaz de 23 anos, que também portava uma arma calibre 38 com cinco munições, seis pinos de cocaína, duas buchas de maconha e R$ 552 em espécie.

Esquadrão Antibombas em Vila Nova de Colares Crédito: Leitor | A Gazeta

Com o ocupante de 29 anos foram apreendidos R$ 75 em espécie. Já com o condutor, de 24, nada de ilícito foi encontrado, porém ele estava inabilitado para dirigir. O veículo não tinha restrição.

A granada foi detonada pelo Esquadrão Antibombas. Os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia Regional do município.

Em nota, a Polícia Civil informou que os conduzidos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma e associação criminosa, sendo encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.