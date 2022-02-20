Ladrão luta com vítima e acaba ferido com a própria faca no Centro de Vitória

Um homem de 27 anos acabou ferido pela faca com a qual praticava um assalto no Centro de Vitória , próximo à Escadaria Maria Ortiz.

De acordo com informações da TV Gazeta, já passava da meia-noite deste domingo (20) quando um rapaz e duas mulheres aguardavam o ônibus em um ponto da Avenida Jerônimo Monteiro. O suspeito se aproximou das vítimas e tentou roubar um celular, no entanto, o homem reagiu e os dois, ele e o assaltante, caíram no chão.

O criminoso então teria saído correndo, aparentando estar ferido na barriga. Ele então cambaleou por cerca de 150 metros e ficou caído no chão.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados para irem até a escadaria, perto de onde o homem estava. No local, a equipe o localizou. O Samu foi acionado e socorreu o indivíduo para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência.