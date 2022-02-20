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Escadaria Maria Ortiz

Ladrão luta com vítima e acaba ferido com a própria faca no Centro de Vitória

O suspeito se aproximou das vítimas e tentou roubar um celular, no entanto, o homem reagiu e os dois, ele e o assaltante, caíram no chão

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 15:06

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

20 fev 2022 às 15:06
Um homem de 27 anos acabou ferido pela faca com a qual praticava um assalto no Centro de Vitória, próximo à Escadaria Maria Ortiz.
De acordo com informações da TV Gazeta, já passava da meia-noite deste domingo (20) quando um rapaz e duas mulheres aguardavam o ônibus em um ponto da Avenida Jerônimo Monteiro. O suspeito se aproximou das vítimas e tentou roubar um celular, no entanto, o homem reagiu e os dois, ele e o assaltante, caíram no chão.
O criminoso então teria saído correndo, aparentando estar ferido na barriga. Ele então cambaleou por cerca de 150 metros e ficou caído no chão.
De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados para irem até a escadaria, perto de onde o homem estava. No local, a equipe o localizou. O Samu foi acionado e socorreu o indivíduo para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência.
Em nota, a Polícia Civil informou que houve uma ocorrência de tentativa de homicídio por arma branca no Centro de Vitória, no entanto, a assessoria não tem como obter detalhes neste domingo (20), pois a ocorrência foi encerrada no plantão anterior.

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