Corpo de PM morto em frente a supermercado é enterrado em Nova Venécia

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Em um caminhão do Corpo de Bombeiros , o corpo do policial militar Fernando da Cruz Comper foi levado até o cemitério São Marcos, em Nova Venécia , no Noroeste do Estado, na manhã deste domingo (20). O cortejo fúnebre passou por ruas do município antes do sepultamento, que ocorreu às 10 horas.

O corpo do soldado chegou a Nova Venécia neste sábado, onde ocorreu o velório, no 2º Batalhão da Polícia Militar . Antes, os colegas de profissão puderam se despedir do soldado na sede da 4ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Jardim da Serra, na Serra, onde Comper atuava.

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O soldado fazia parte da corporação desde 2014, de acordo com o Portal de Transparência do Governo do Estado. A morte de Comper foi confirmada na última sexta-feira (18), após ficar nove dias internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

Ele foi baleado em frente a um supermercado na Serra no dia 9 deste mês. Na última terça-feira (15), foi iniciado o protocolo para atestar um quadro de morte cerebral, segundo parentes.

O CRIME

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O policial militar foi baleado em frente a um supermercado no bairro Nova Carapina II, na Serra, durante a tarde da quarta-feira (9). Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois suspeitos chegam e atiram contra a vítima, que estava parada na esquina. Em seguida, eles fugiram.

Segundo testemunhas, o policial também trabalhava como segurança do estabelecimento. Ele recebeu os primeiros socorros na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra-Sede e depois foi encaminhado de helicóptero para o hospital em Vitória.

PRISÕES

No dia seguinte ao crime, dois suspeitos foram presos preventivamente na Serra: um apontado como o responsável por vigiar a vítima e outro que realizou um dos disparos – sendo que este estava solto há sete meses e já tinha sido preso por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo.

No último sábado (12), um terceiro suspeito, identificado como Douglas Bragança Neves, acabou morto em um confronto com a Polícia Militar, em Nova Carapina II. As investigações apontaram que o crime contra o policial teria sido motivado por vingança e que cada executor receberia R$ 3 mil.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Em entrevista na última sexta-feira (11), o delegado Sandi Mori informou que um quarto suspeito também já foi identificado e seria o mandante do crime. O nome dele, no entanto, não foi divulgado.