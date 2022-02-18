Deslizamento de pedra atinge parte da ES 257 em Aracruz

Uma grande pedra rolou e atingiu parte da pista da ES 257, em Aracruz, no Norte do Estado, por volta das 16 horas desta sexta-feira (18). A prefeitura informou que, apesar do deslizamento, a pista não está interditada porque a pedra caiu no acostamento. Uma equipe da Defesa Civil Municipal esteve no local e sinalizou trecho, que fica próximo a uma curva.
De acordo com a prefeitura, a sinalização foi feita pelo risco exposto no local. A rodovia é de responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), que foi acionado.
O DER-ES, por nota, informou que foi notificado e já acionou uma equipe que irá até o local para verificar a situação e realizar a desobstrução do trecho. O órgão orienta que os motoristas dirijam com cautela.