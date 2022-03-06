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Norte e Noroeste

Quatro mortes são registradas em uma noite, em cidades do interior do ES

As cidades de Linhares, Sooretama, Rio Bananal e Colatina registraram homicídios por arma de fogo e por faca, na virada de sábado para domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2022 às 14:27

Publicado em 06 de Março de 2022 às 14:27

A noite de sábado foi marcada pela violência no interior do Estado. As cidades de Linhares, Sooretama, Rio Bananal e Colatina registraram homicídios por arma de fogo e por faca.
Carro da Polícia Militar
Carro da Polícia Militar com luzes ligadas Crédito: Carlos Alberto Silva
Segundo a Polícia Militar, uma mulher foi baleada no bairro Aviso, em Linhares. Uma ambulância do Samu prestava atendimento à vítima quando a PM chegou, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Já em Rio Bananal, um motociclista abordou policiais militares que estavam patrulhando o centro da cidade e informou que ouviu barulho de tiros próximo a um bar. A equipe foi ao local e encontrou um homem baleado no chão, já sem vida.

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O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares.
E em Sooretama, um homem morreu após levar golpes de faca em Córrego Chumbado, no Norte do Estado. Segundo a PM, a vítima teria se envolvido em uma briga de bar e quando foi golpeada.
Em Colatina, um homem de 24 anos, identificado como Adelson Schimitberger Martinelli, foi encontrado morto em frente a um vestiário do campo de futebol do bairro Barbados.

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Segundo a PM, populares disseram ter ouvido disparos de arma de fogo por volta das 22h de sábado (5), mas a polícia foi chamada ao local por volta das 00h30.
O homem tinha perfurações na cabeça, tórax, braços, pernas e mãos, e 21 fragmentos de balas foram encontrados perto do corpo.
A polícia encontrou 35 pedras com substância similar ao crack e 11 papelotes de substância similar à cocaína em uma pochete, na cintura da vítima.
Familiares do homem estiveram no local e não souberam informar à polícia sobre a motivação do crime.
A Polícia Civil informou que os casos estão sob investigação e até o momento não houve detidos. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
*Com informações de Maria Luiza Silva, da TV Gazeta

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