Quatro mortes são registradas em uma noite, em cidades do interior do ES

A noite de sábado foi marcada pela violência no interior do Estado. As cidades de Linhares, Sooretama, Rio Bananal e Colatina registraram homicídios por arma de fogo e por faca.

Carro da Polícia Militar com luzes ligadas Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo a Polícia Militar, uma mulher foi baleada no bairro Aviso, em Linhares . Uma ambulância do Samu prestava atendimento à vítima quando a PM chegou, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já em Rio Bananal , um motociclista abordou policiais militares que estavam patrulhando o centro da cidade e informou que ouviu barulho de tiros próximo a um bar. A equipe foi ao local e encontrou um homem baleado no chão, já sem vida.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares.

E em Sooretama , um homem morreu após levar golpes de faca em Córrego Chumbado, no Norte do Estado. Segundo a PM, a vítima teria se envolvido em uma briga de bar e quando foi golpeada.

Segundo a PM, populares disseram ter ouvido disparos de arma de fogo por volta das 22h de sábado (5), mas a polícia foi chamada ao local por volta das 00h30.

O homem tinha perfurações na cabeça, tórax, braços, pernas e mãos, e 21 fragmentos de balas foram encontrados perto do corpo.

A polícia encontrou 35 pedras com substância similar ao crack e 11 papelotes de substância similar à cocaína em uma pochete, na cintura da vítima.

Familiares do homem estiveram no local e não souberam informar à polícia sobre a motivação do crime.

A Polícia Civil informou que os casos estão sob investigação e até o momento não houve detidos. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.