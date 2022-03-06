Crime

Criança é encontrada morta debaixo da cama na Serra e mãe é suspeita, diz polícia

Corpo do menino foi encontrado enrolado em um lençol com várias marcas de sangue. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a mãe confessou ter matado o filho
Redação de A Gazeta

06 mar 2022 às 13:11

Polícia encontrou criança morta em casa no bairro Nova Carapina I, na Serra Crédito: Diony Silva/TV Gazeta
Um menino de sete anos foi encontrado morto debaixo da cama em uma casa no bairro Nova Carapina I, na Serra, na manhã deste domingo (6). O corpo estava enrolado em um lençol com várias marcas de sangue. 
Ao lado da criança foi encontrada uma machadinha. A perícia da Polícia Civil, no entanto, afirmou à reportagem da TV Gazeta que a criança teria sido asfixiada.
A mãe da criança, Driele Figueiredo Pires, 28 anos, era apontada como a principal suspeita do crime. Ao ser localizada pela polícia, ela confessou ter assassinado o filho. 
A mulher foi levada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento. Segundo a polícia, ela disse que o menino foi asfixiado com um travesseiro por ele ser "muito rebelde".
Polícia encontrou criança morta em casa no bairro Nova Carapina, na Serra Crédito: Foto do internauta
A mãe da criança está grávida de 8 meses e caminhava com um outro filho, de 5 anos, no momento em que foi abordada pela polícia. Na bolsa dela foram encontradas uma garrafa de bebida, um pino de cocaína, celular e dinheiro, segundo a Polícia Militar. O Conselho Tutelar foi acionado. 
Há suspeita de que o assassinato tenha sido cometido há dias, mas que só tenha sido descoberto neste domingo, após uma denúncia anônima.
Driele Figueiredo Pires, de 28 anos, que está grávida de oito meses, confessou aos policiais militares ter assassinado o próprio filho Crédito: Vitor Jubini
Uma vizinha contou que Driele estava tendo comportamentos estranhos desde a sexta-feira (4), usando apenas roupas pretas e dizendo estar de luto pela morte de algum familiar.
Vizinhos ouvidos pela reportagem da TV Gazeta relataram que a criança morta não morava com a mãe e passava apenas alguns dias com ela.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que ela foi autuada pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e posse de entorpecentes para consumo próprio. Ela será encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
* Com informações de Diony Silva e Any Cometti, da TV Gazeta

