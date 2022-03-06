Criança é encontrada morta debaixo da cama na Serra e mãe é suspeita, diz polícia

Um menino de sete anos foi encontrado morto debaixo da cama em uma casa no bairro Nova Carapina I, na Serra, na manhã deste domingo (6). O corpo estava enrolado em um lençol com várias marcas de sangue.
Ao lado da criança foi encontrada uma machadinha. A perícia da Polícia Civil, no entanto, afirmou à reportagem da TV Gazeta que a criança teria sido asfixiada.
A mãe da criança, Driele Figueiredo Pires, 28 anos, era apontada como a principal suspeita do crime. Ao ser localizada pela polícia, ela confessou ter assassinado o filho.
A mulher foi levada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento. Segundo a polícia, ela disse que o menino foi asfixiado com um travesseiro por ele ser "muito rebelde".
A mãe da criança está grávida de 8 meses e caminhava com um outro filho, de 5 anos, no momento em que foi abordada pela polícia. Na bolsa dela foram encontradas uma garrafa de bebida, um pino de cocaína, celular e dinheiro, segundo a Polícia Militar. O Conselho Tutelar foi acionado.
Há suspeita de que o assassinato tenha sido cometido há dias, mas que só tenha sido descoberto neste domingo, após uma denúncia anônima.
Uma vizinha contou que Driele estava tendo comportamentos estranhos desde a sexta-feira (4), usando apenas roupas pretas e dizendo estar de luto pela morte de algum familiar.
Vizinhos ouvidos pela reportagem da TV Gazeta relataram que a criança morta não morava com a mãe e passava apenas alguns dias com ela.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que ela foi autuada pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e posse de entorpecentes para consumo próprio. Ela será encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
* Com informações de Diony Silva e Any Cometti, da TV Gazeta