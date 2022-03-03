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Insegurança

Escola em Sooretama é alvo de vandalismo durante feriado de carnaval

Armários, portas e materiais dos professores e alunos foram destruídos e ficaram jogados no chão da escola municipal Álvaro Marques de Oliveira
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

03 mar 2022 às 15:40

Publicado em 03 de Março de 2022 às 15:40

A escola Álvaro Marques de Oliveira, em Sooretama, foi invadida e alvo de vandalismos.
Materiais foram revirados e armários, destruídos Crédito: Leitor | A Gazeta
Após o período de descanso do feriado de carnaval, alunos e professores de uma escola em Sooretama, no Norte do Estado, estavam prontos para retomar as atividades escolares na manhã desta quinta-feira (3), mas se depararam com a instituição de ensino destruída. A escola municipal Álvaro Marques de Oliveira foi invadida e vandalizada. Armários, portas e materiais dos professores e alunos foram destruídos e ficaram jogados no chão.
“Todos os materiais foram jogados. Não sabemos nem o que é de cada um. Nos armários, estavam nossos diagnósticos, nossos cadernos de planejamento de aula, tudo nosso”, afirmou uma professora, que preferiu não ter o nome divulgado, para a repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Norte.
A escola fica localizada no bairro Sayonara II. Os alunos precisaram ficar no pátio da escola durante parte da manhã, até que os espaços fossem reorganizados. Não é a primeira vez que a unidade sofre com a criminalidade. Em janeiro deste ano, criminosos arrombaram a porta da sala de computação, e 30 computadores do colégio foram roubados.

Escola é alvo de vândalos em Sooretama

O presidente do sindicato dos servidores públicos municipais, Ilson Alves Batista, afirmou que a preocupação com a segurança da escola é grande.
“A indignação é geral. Nós, como sindicato, somos solidários aos professores e solicitamos ao poder público municipal que dê uma solução para nossos alunos e para nossos servidores”, disse.
A Prefeitura de Sooretama, por nota, lamenta o vandalismo ocorrido. A administração municipal informou que o colégio conta com vigia durante a noite e aos sábados e domingos. O vandalismo aconteceu durante o feriado de carnaval, e nada foi roubado.
O município comunicou também que já está trabalhando com a direção da escola e a coordenação da vigilantes do município para que situações lamentáveis como esta não voltem a ocorrer. A prefeitura não registrou Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.
Escola em Sooretama é alvo de vandalismo durante feriado de carnaval

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