Escola em Sooretama é alvo de vandalismo durante feriado de carnaval

Materiais foram revirados e armários, destruídos Crédito: Leitor | A Gazeta

Após o período de descanso do feriado de carnaval , alunos e professores de uma escola em Sooretama , no Norte do Estado , estavam prontos para retomar as atividades escolares na manhã desta quinta-feira (3), mas se depararam com a instituição de ensino destruída. A escola municipal Álvaro Marques de Oliveira foi invadida e vandalizada. Armários, portas e materiais dos professores e alunos foram destruídos e ficaram jogados no chão.

“Todos os materiais foram jogados. Não sabemos nem o que é de cada um. Nos armários, estavam nossos diagnósticos, nossos cadernos de planejamento de aula, tudo nosso”, afirmou uma professora, que preferiu não ter o nome divulgado, para a repórter Paula Brazão, da TV Gazeta Norte.

A escola fica localizada no bairro Sayonara II. Os alunos precisaram ficar no pátio da escola durante parte da manhã, até que os espaços fossem reorganizados. Não é a primeira vez que a unidade sofre com a criminalidade. Em janeiro deste ano, criminosos arrombaram a porta da sala de computação, e 30 computadores do colégio foram roubados.

Escola é alvo de vândalos em Sooretama

O presidente do sindicato dos servidores públicos municipais, Ilson Alves Batista, afirmou que a preocupação com a segurança da escola é grande.

“A indignação é geral. Nós, como sindicato, somos solidários aos professores e solicitamos ao poder público municipal que dê uma solução para nossos alunos e para nossos servidores”, disse.

A Prefeitura de Sooretama, por nota, lamenta o vandalismo ocorrido. A administração municipal informou que o colégio conta com vigia durante a noite e aos sábados e domingos. O vandalismo aconteceu durante o feriado de carnaval, e nada foi roubado.

O município comunicou também que já está trabalhando com a direção da escola e a coordenação da vigilantes do município para que situações lamentáveis como esta não voltem a ocorrer. A prefeitura não registrou Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.