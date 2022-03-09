Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noite de tensão

Homens armados invadem casa e atiram contra família em Anchieta

Mulher, marido e filha precisaram se refugiar em outro cômodo da residência para não serem atingidos pelos tiros, segundo relato de uma das vítimas à polícia
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 mar 2022 às 11:41

Publicado em 09 de Março de 2022 às 11:41

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma família viveu momentos de tensão na madrugada desta quarta-feira (9), no bairro Recanto do Sol, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, a casa em que a família mora foi invadida por homens armados, que atiram no local. Os moradores se refugiaram em outro cômodo para não serem atingidos.
Uma mulher, o marido e uma filha estavam na casa no momento do ataque. De acordo com o relato da mulher aos policiais, dois homens quebraram a janela e a porta do imóvel para entrar. Em seguida, ela contou que eles começaram a atirar dentro da residência.
A família não foi atingida. O morador afirmou à polícia que, há algum tempo, houve um desentendimento com os supostos autores dos disparos. A Polícia Militar disse ainda que fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.
Sobre o caso, a Polícia Civil informou que caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, o crime será investigado. Informações que ajudem na apuração do crime podem ser repassadas de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

Veja Também

Vídeo: PRF persegue carro roubado por 16 km em Linhares

Operação Vale das Trevas prende cinco homens em Guaçuí

Detento morre após ser baleado e atropelado durante ataque a ônibus em Viana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados