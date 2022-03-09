Homens armados invadem casa e atiram contra família em Anchieta

Uma família viveu momentos de tensão na madrugada desta quarta-feira (9), no bairro Recanto do Sol, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, a casa em que a família mora foi invadida por homens armados, que atiram no local. Os moradores se refugiaram em outro cômodo para não serem atingidos.
Uma mulher, o marido e uma filha estavam na casa no momento do ataque. De acordo com o relato da mulher aos policiais, dois homens quebraram a janela e a porta do imóvel para entrar. Em seguida, ela contou que eles começaram a atirar dentro da residência.
A família não foi atingida. O morador afirmou à polícia que, há algum tempo, houve um desentendimento com os supostos autores dos disparos. A Polícia Militar disse ainda que fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.
Sobre o caso, a Polícia Civil informou que caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, o crime será investigado. Informações que ajudem na apuração do crime podem ser repassadas de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.