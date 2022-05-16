Adolescente matou cliente de barbearia em Vitória por causa do tráfico

"O adolescente confessou o crime, narrando que a motivação está ligada à guerra do tráfico de drogas, uma vez que o grupo dele é ligado a uma organização criminosa e à expansão territorial"

De acordo com a Polícia Civil, o homem de 30 anos foi executado com vários disparos de arma de fogo e não teve chance de se defender. "Ao sair do estabelecimento comercial, o adolescente ainda efetuou vários tiros para o alto com o objetivo de demonstrar poder", afirmou a corporação.