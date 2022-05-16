Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apreendido

Adolescente matou cliente de barbearia em Vitória por causa do tráfico

Homem de 30 anos levou tiros enquanto esperava por atendimento. Menor de 17 anos confessou o crime cometido em abril e afirmou que vítima era de facção rival

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 17:37

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

16 mai 2022 às 17:37
Um adolescente de 17 anos confessou ter matado um homem dentro de uma barbearia, em meados de abril, em Vitória. Apreendido no último sábado (14), ele afirmou que o crime teve relação com a disputa pelo tráfico de drogas da Capital — sendo que a vítima, segundo o jovem, integrava uma facção rival. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (16) pela Polícia Civil.
Inicialmente, o jovem havia sido apreendido durante um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Jabour, portando dinheiro e entorpecentes. Quando ele já estava no Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também o apreendeu pelo assassinato.
"O adolescente confessou o crime, narrando que a motivação está ligada à guerra do tráfico de drogas, uma vez que o grupo dele é ligado a uma organização criminosa e à expansão territorial"
Marceldo Cavalcanti - Delegado titular da DHPP de Vitória
De acordo com a Polícia Civil, o homem de 30 anos foi executado com vários disparos de arma de fogo e não teve chance de se defender. "Ao sair do estabelecimento comercial, o adolescente ainda efetuou vários tiros para o alto com o objetivo de demonstrar poder", afirmou a corporação.

TIROS NA BARBEARIA: RELEMBRE O CRIME

crime que tirou a vida do homem de 30 anos aconteceu na manhã do dia 22 de abril deste ano, dentro de uma barbearia que funcionava normalmente no bairro Maria Ortiz, em Vitória. A vítima estava sentada em uma cadeira da área de espera do estabelecimento, e o suspeito se passou por um cliente.
Ao visualizar o alvo, o adolescente efetuou, pelo menos, cinco tiros e fugiu de moto logo depois. Na ocasião, testemunhas relataram aos policiais que o homem se chamava Leonardo e era popularmente conhecido como "Liliquinho". O corpo dele foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) da Capital.
Adolescente matou cliente de barbearia em Vitória por causa do tráfico

Veja Também

"Pediu que eu o salvasse", diz médico que socorreu PM baleado em Vila Velha

Criança acha câmera escondida em banheiro de casa alugada no ES

Pai esfaqueia o filho durante briga em Vargem Alta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato homicídio Polícia Civil tráfico de drogas Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher medindo a pressão alta
Pressão alta: saiba quais são os principais sinais e o que fazer
Imagem de destaque
5 livros para inserir as crianças pequenas no mundo da leitura
Imagem de destaque
Feira de empreendedorismo reúne artesanato e gastronomia em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados