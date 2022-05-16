Um adolescente de 17 anos confessou ter matado um homem dentro de uma barbearia, em meados de abril, em Vitória. Apreendido no último sábado (14), ele afirmou que o crime teve relação com a disputa pelo tráfico de drogas da Capital — sendo que a vítima, segundo o jovem, integrava uma facção rival. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (16) pela Polícia Civil.
Inicialmente, o jovem havia sido apreendido durante um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Jabour, portando dinheiro e entorpecentes. Quando ele já estava no Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também o apreendeu pelo assassinato.
"O adolescente confessou o crime, narrando que a motivação está ligada à guerra do tráfico de drogas, uma vez que o grupo dele é ligado a uma organização criminosa e à expansão territorial"
De acordo com a Polícia Civil, o homem de 30 anos foi executado com vários disparos de arma de fogo e não teve chance de se defender. "Ao sair do estabelecimento comercial, o adolescente ainda efetuou vários tiros para o alto com o objetivo de demonstrar poder", afirmou a corporação.
TIROS NA BARBEARIA: RELEMBRE O CRIME
O crime que tirou a vida do homem de 30 anos aconteceu na manhã do dia 22 de abril deste ano, dentro de uma barbearia que funcionava normalmente no bairro Maria Ortiz, em Vitória. A vítima estava sentada em uma cadeira da área de espera do estabelecimento, e o suspeito se passou por um cliente.
Ao visualizar o alvo, o adolescente efetuou, pelo menos, cinco tiros e fugiu de moto logo depois. Na ocasião, testemunhas relataram aos policiais que o homem se chamava Leonardo e era popularmente conhecido como "Liliquinho". O corpo dele foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) da Capital.
Adolescente matou cliente de barbearia em Vitória por causa do tráfico